Presidente da Stellantis elogia governo Lula

O presidente da Stellantis para a América do Sul, Antonio Filosa, que recebeu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no polo automotivo de Goiana, disse que, com apenas oito anos de existência, a fábrica já fez história. "O senhor sabe muito bem disso porque foi o grande protagonista que trouxe essa fábrica aqui", afirmou. Segundo Filosa, quando Lula estava no segundo mandato, a indústria automobilistica estava batendo recorde de 3,8 milhões de unidades produzidas e vendidas por ano no Brasil.

"Sob seu comando todos as fábricas estavam enxergando um mercado de cinco milhões de carro. Todos nós estavamos trabalhando para viabilizar investimentos que pudessem porver carros para esse mercado. Algumas montadoras resolveram ir para o México, para a Àsia. Nós estavamos decidindo entre Brasil e México. Foi seu protagonismo que trouxe e confrimou o investimento inicialmente de R$ 3 bilhões", lembrou.

Segundo Filosa, a fábrica virou uma surpresa da indústria automobilílstica regional e global. "Essa fábrica até agora produziu 1,3 milhão de carros, exportou 200 mil. Todo carro feito nessa fábrica, incluindo o quinto, que tivermos o privilégio de inaugurar hoje, todos são líderes do segmento deles. Temos 2 mil engenheiros e engenheiras brasileiros e brasileiras que no s privilegia com o trabalho de desenvolvedores de tecnologias e softwares", destacou.

