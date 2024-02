A- A+

Presidente do PP no Recife diz que partido está "à disposição" de Raquel na Capital Lula da Fonte assume sigla em março e aguarda definição do candidato da gestora na Capital

Após assumir o comando do PP no Recife, o deputado federal Lula da Fonte (PP) prepara a legenda para uma convenção da direção municipal da legenda em março para ser oficializado no posto. Segundo o dirigente, o partido está à disposição da governadora Raquel Lyra (PSDB) e que a tendência da sigla é caminhar com o seu candidato no Recife.

"Estamos à disposição da governadora Raquel Lira. O partido compõe a base dela na Assembleia Legislativa, na Câmara de Vereadores também. Então, com certeza a gente vai aguardar ela pra tomar essa decisão. Ainda não tem nenhum (pré-candidato) realmente postulado no campo dela. Então, a gente vai aguardar passar o carnaval pra depois a gente seguir nas conversações e com certeza buscar uma alternativa pro povo do Recife, dentre os candidatos postados pra gente com certeza apresentar melhor alternativa", afirmou.

Sobre a expectativa para assumir a legenda no Recife, o deputado garante estar animado com a nova missão.

"Em março está marcada a nossa convenção, no dia 4 de março para assumir e passar de comissão provisória para o diretório constituído. É motivo de muita alegria, sobretudo, de responsabilidade. Vou comandar um partido que tem uma grande representação na Assembleia, na Câmara de Vereadores do Recife e a gente com certeza vai continuar regimentando o crescimento do nosso partido em especial no Recife, o qual eu vou ser presidente do diretório", destacou.

