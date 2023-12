A- A+

Presidente do PSDB-PE, Fred Loyo é entrevistado na Rádio Folha 96,7: "Meu estilo é partir pra cima" "Sempre gostei de política", afirmou ele, que assumiu a presidência do partido no fim de novembro

O presidente do PSDB em Pernambuco, Fred Loyo, participou, nesta quinta-feira (7), de entrevista na Rádio Folha FM 96,7. Empresário do ramo de hotéis, Fred Loyo até então nunca havia ocupado cargo público - ele tomou posse como presidente do PSDB-PE no último dia 29 de novembro. Loyo assumiu a cadeira após indicação e “bênção” da governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), que estava na presidência da legenda até então.

A decisão em entrar na vida pública, segundo Loyo, era uma vontade antiga.



"Eu sempre gostei de política, mas militei o tempo todo na vida empresárial. Desde adolescente, sempre gostei de política. Eu nunca tinha tido a oportunidade de participar ativamente de uma campanha política. No ano passado, eu recebi o convite para que eu me filiasse ao PSDB e pudesse estar à disposição do partido para contribuir", falou.

"Como é do meu estilo é 'partir pra cima', eu tive uma participação muito grande na campanha, ano passado", contou Loyo. "Nós andamos muito. Tanto com Raquel (Lyra), quanto com Priscila (Krause). Subimos morro, descemos morro... empurramos carro. Foi muito bom. E essa vivência, tanto na Região Metropolitana (do Recife) quanto no Interior, nos deu uma visão muito boa do Estado."

