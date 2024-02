A- A+

Presidente do TJPE, Ricardo Paes Barreto, anuncia projetos para a nova gestão Já na próxima semana, o magistrado assinará a criação da Comissão do Concurso para a Magistratura

O desembargador Ricardo Paes Barreto, novo presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), foi empossado ontem (2), em cerimônia oficial no Salão do Pleno do Palácio da Justiça. No discurso e em coletiva de imprensa, Barreto detalhou os projetos da sua gestão. Modernidade, inclusão e eficiência foram alguns dos aspectos defendidos pelo desembargador. Já na próxima semana, o magistrado assinará a criação da Comissão do Concurso para a Magistratura.



Segundo ele, o Estado tem “um déficit de mais de 100 juízes”. Além disso, o Tribunal realizará um concurso, após mais de 10 anos, para preencher todos os cartórios de Pernambuco. Segundo o presidente, a seu biênio terá muitas muitas ações voltadas ao aperfeiçoamento da Instituição. Entre os projetos está a implantação das diretorias gerais para gerir os processos que serão 100% eletrônicos em todas as unidades do Estado de Pernambuco.

Inteligência Artificial

Dentro do planejamento também está a implantação da inteligência artificial no Estado. “Vamos implantar inteligência artificial nas unidades, inicialmente no Tribunal, depois em todo o interior e no Grande Recife também. É um projeto que vai diminuir o tempo do processo e procura dar aos advogados a possibilidade de saber quanto tempo durará o processo”, acrescenta o magistrado.

Segundo o presidente, “não para afastar a atividade humana, que é e será sempre imprescindível, mas para auxiliar nas rotinas repetidas e tornar a prestação de nossos serviços mais eficientes”, disse ele.



Além disso, ele falou sobre a previsão de implantação do pagamento dos créditos da Justiça a partir da ferramenta Pix, com o intuito de promover maior velocidade, inclusive na liberação dos álvaras para os advogados.

Novas estruturas

Em seu discurso, o presidente também mencionou que foi feito um novo jardim no Palácio da Justiça. “Com belas plantas, suas nominações e um sistema de iluminação que terá a luz na cor da campanha de saúde do mês”, diz. A previsão é que o projeto também seja levado para todo o interior do Estado. A atenção ao estado físico do patrimônio também é uma preocupação da nova gestão, que cita a implementação de serviços de modo preventivo.



"Vamos implantar ações de humanização dos prédios e melhorar a qualidade de vida dos servidores. Tudo isso está bem programado. Temos um orçamento razoável para o que pensamos. Também vamos trabalhar com a qualidade dos prédios, temos alguns em situação muito ruim. Vamos fazer a correção em todos, criando equipes de manutenção”, afirmou o novo presidente. Na gestão, afirmou também serão priorizadas ações de sustentabilidade para que, com responsabilidade social, sejam consolidadas práticas inclusivas.

Melhoria salarial

Sem dar detalhes, Paes Barreto também falou em melhorar os salários dos servidores e dos magistrados, assim como investir em modernidade para garantir mais rapidez no dia a dia prestação jurisdicional. "Vamos melhorar a qualidade remuneratória dos servidores e dos magistrados. Alguns reclamam, e a gente tem feito o possível. São muitos projetos, mas principalmente na modernização do Poder Judiciário. Trazer o que for melhor e mais moderno para que o processo seja veloz", promete o presidente.

