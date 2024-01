A- A+

Presidente eleito e nova Mesa Diretora do TJPE visitam a Folha de Pernambuco

O presidente eleito do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), desembargador Ricardo Paes Barreto, visitou a Folha de Pernambuco, na manhã desta quarta-feira (10). Os membros da Mesa Diretora eleita para o biênio 2024/2026 também participaram do encontro.

O desembargador entregou ao presidente do Grupo EQM, do qual a Folha de Pernambuco faz parte, Eduardo de Queiroz Monteiro, o convite para a solenidade de posse na nova mesa diretora. A cerimônia está marcada para 2 de fevereiro.

A comitiva foi recebida também pelo Diretor Operacional da Folha de Pernambuco, José Américo; pela Diretora Administrativa, Mariana Costa; e pela editora-chefe do jornal, Leusa Santos.



A Mesa Diretora eleita do TJPE também visitou demais dependências da Folha de Pernambuco, como a redação integrada e os estúdios da Rádio Folha 96.7 FM e o parque gráfico do jornal.

Mesa Diretora

Além de Ricardo Paes Barreto, foram eleitos Fausto Campos para 1º vice-presidente; Eduardo Sertório para exercer a 2ª Vice-Presidência; e o desembargador Francisco Bandeira de Mello no exercício do cargo de corregedor-geral da Justiça.

Programação da posse, em 2 de fevereiro

9h - Missa em Ação de Graças

Igreja da Ordem Terceira de São Francisco

Rua do Imperador, s/n - Santo Antônio, Recife

Celebrante: Padre Caetano Pereira

16h - Sessão Solene de Posse

Sala de Sessões Des. Antônio de Brito Alves

Palácio da Justiça - Praça da República, s/n

19h - Recepção/Cumprimentos (Jantar de adesão)

Mirante do Paço - Anexo ao Paço Alfândega, Bairro do Recife

