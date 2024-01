A- A+

Lula participa de cerimônia de transmissão de cargo do Comando Militar do Nordeste, no Curado Presidente cumpre agenda em Pernambuco

Acontece, na manhã desta sexta-feira (19), a passagem do Comando Militar do Nordeste (CMNE), no bairro do Curado, Zona Oeste do Recife. O presidente Lula, que está em cumprimento de agenda em Pernambuco, e o ministro da Defesa, José Mucio Monteiro, participam da solenidade. Quem acompanha o presidente é o comandante do Exército, General Tomas Paiva.

O presidente do Grupo EQM, do qual a Folha de Pernambuco faz parte, Eduardo de Queiroz Monteiro, também prestigia a solenidade.

A partir de agora, quem assume o posto do comando é o general Maurílio Ribeiro, no lugar de Kleber Vasconcellos, que está na posição desde março do ano passado.

