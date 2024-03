A- A+

Presidente nacional do PSDB cumpre agenda no Recife Na passagem, ele jantará com a governadora Raquel Lyra

O presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, desembarca nesta quarta-feira (13) no Recife. Na ocasião, ele janta com a governadora Raquel Lyra no Palácio do Campo das Princesas. A gestora está entre os três gestores estaduais que o partido elegeu em 2022 (Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul, e Eduardo Riedel, em Mato Grosso do Sul são os outros dois). Ex-governador de Goiás, Perillo está percorrendo capitais do Nordeste esta semana. A ideia é conversar com líderes, fazer filiações e mostrar que o partido está disposto a recuperar o fôlego.

Na quinta-feira pela manhã, o tucano tem entrevistas marcadas com a rádios locais. Às 11h conversa com líderes recém-filiados. Novas filiações estão previstas, maioria de pré-candidatos a vereador, uma base que a sigla também quer reforçar.

O encontro deve contar com a presença da governadora, que presidiu a legenda no Estado até novembro do ano passado, e acontece no Hotel Beach Class Conventions, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife. Às 13h, Perillo almoça com o presidente do PSDB em Pernambuco, o empresário Fred Loyo, escolhido pela governadora para substituí-la. Depois segue para Maceió (AL)

A agenda do tucano faz parte de uma série de visitas a capitais do Nordeste. Ele começou ontem por Teresina (PI), onde fica até o fim da manhã de hoje. Em seguida, viaja para Fortaleza (CE). Em 2020, o PSDB elegeu 531 prefeitos e prefeitas. Ano passado era o sexto partido com o maior número de administradores municipais. Mas foi a legenda que mais perdeu nomes: 186, de acordo com levantamento do Poder 360, a partir de dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

