Presidente nacional do PSDB enxerga Raquel Lyra disputando a Presidência da República Marconi Perillo participa, no Recife, de evento de filiações ao partido em Pernambuco

O presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, disse, no início da tarde desta quinta-feira (14) no Recife, em coletiva de imprensa antes das filiações ao partido, que a governadora Raquel Lyra (PSDB) é uma das protagonistas da legenda e vai seguir no partido. Aposta que ela chegará à Presidência da República.

Ele observou que a governadora ainda vai crescer muito. Porque, segundo ele, o diferencial do PSDB é fazer entregas:



“Raquel ainda vai crescer muito não só em nível regional, mas no país. Ainda Vamos vê-la disputando a Presidência da República”

Sobre os burburinhos de a governadora deixar a legenda, foi enfático. “Esse partido é de Raquel. Essa casa é dela. O projeto nosso é o projeto dela. Estaremos sempre perto de Raquel”, disse.

