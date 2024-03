A- A+

Presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo visita a Folha de Pernambuco Marconi falou sobre a proximidade da governadora Raquel Lyra com o governo do presidente Lula

O presidente nacional do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) e ex-governador de Goiás, Marconi Perillo, visitou a Folha de Pernambuco na tarde desta quarta-feira (13).

Marconi Perillo, que chegou acompanhado de uma comitiva, foi recebido pelo presidente do Grupo EQM e fundador do jornal, Eduardo de Queiroz Monteiro; pelo diretor Executivo da Folha, Paulo Pugliesi; o assessor especial da presidência do Grupo EQM, Joni Ramos; o diretor do Grupo EQM Paulo Júlio; pela editora-chefe da redação, Leusa Santos, e pela gerente da Rádio Folha FM 96.7, Marise Rodrigues.

Também estiveram presentes o presidente do PSDB em Pernambuco, Fred Loyo; o deputado estadual France Hacker; o ex-ministro Bruno Araújo; a secretária executiva do PSDB nacional, Eliane Pinheiro; o prefeito de Sanclerlândia e secretário-geral do PSDB Goiás, Itamar Leão, além do empresário Henrique Cruz.

"Me sindo honrado. Fico muito feliz com esta visita. O presidente de um partido importante, com amigos de Pernambuco, faz uma visita ao nosso jornal, a primeira nesta quarta", destacou o presidente do Grupo EQM, Eduardo de Queiroz Monteiro.

Na ocasião, o presidente do PSDB informou que tem visitado vários estados brasileiros para entender a situação do partido em diferentes regiões, e que já passou pelo Tocantins, Piauí, Maranhão e Ceará.

"Eu assumi há três meses a presidência do partido. Eu resolvi dar uma andada no País todo para diagnosticar, de perto, a quantas anda o partido, trazendo gente para dentro também, falando um pouco de legado, de história, mas também projetando para frente. Nesta semana, resolvi visitar 10 estados”, declarou o tucano.

Presidente nacional do PSDB e ex-governador de Goiás, Marconi Perillo | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Marconi destacou que o que sempre sustentou o PSDB no cenário nacional foi o exemplo, o legado, o desempenho regional das lideranças. "Acho que a gente parte agora para um novo patamar com essa polarização muito forte. Um partido como o PSDB que tem ideias e história, pode perfeitamente voltar à cena, e está voltando”, afirmou Perillo.

O presidente nacional do PSDB também falou sobre a proximidade da governadora Raquel Lyra, que integra o partido, com o governo do presidente Lula. “Disse para ela que ela tem toda a liberdade. Não falo por mim, falo pelo partido, de ter um relacionamento administrativo que for necessário para que o Estado receba benefícios. Ela tem total independência para celebrar todas as parcerias necessárias para o bem do estado dela, do governo dela”, destacou.



Veja também

Tecnologia e Games Regulamentação dos jogos eletrônicos é aprovada pelos senadores