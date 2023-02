Pressão na Alepe é para que composição das comissões siga critério da proporcionalidade

A- A+

Com a escolha da maioria dos líderes das bancadas na Assembleia Legislativa de Pernambuco, os 43 deputados e seis deputadas se articulam agora para definir a composição das comissões. A ideia é que seja seguido o critério da proporcionalidade, ignorado na formação da Mesa Diretora, para que se mantenha o equilíbrio entre as forças partidárias.

Meninas dos olhos do Poder Executivo e do Legislativo, as Comissões de Constituição, Legislação e Justiça (CCLJ); Finanças, Orçamento e Tributação; e Administração devem ser distribuídas entre as legendas maiores.

O presidente da Casa, Álvaro Porto, integra uma das menores bancadas, a do PSDB, que tem três deputados. O secretário Gustavo Gouveia é de uma bancada pequena com quatro deputados. Ambos ficaram com os principais cargos da Mesa Diretora. O PSB, por exemplo, que elegeu maior número de parlamentares (13), ficou com a 1ª vice-presidência e uma suplência.

Nos quatro anos da legislatura passada, a CCLJ ficou com Waldemar Borges (PSB), reconhecido pelo posicionamento constitucional, sem deixar que o perfil político interferisse nas avaliações, embora fosse aliado do ex-governador Paulo Câmara, na época também do PSB. O deputado é um dos cotados.

O deputado Aluísio Lessa (PSB), não reeleito, presidiu a Comissão de Finanças nos últimos dois anos em substituição a Lucas Ramos (PSB), eleito federal. O PSDB, partido da governadora, pensa em Débora Almeida, ex-prefeita de São Bento do Una, para a presidência desta comissão.

A Comissão de Administração Pública estava sob o comando de Antônio Moraes, do PP, que logo após as eleições legislativas tentou articular-se para ocupar a presidência da Casa, mas acabou abrindo mão da candidatura em prol de Álvaro Porto. Moraes já teve o nome lembrado para seguir na comissão.

Líderes de bancadas já definidos:

Sileno Guedes (PSB);

Kaio Maniçoba (PP);

Débora Almeida (PSDB)

Romero Sales (União Brasil) e

Luciano Duque (Solidariedade).

O PL deve resolver nesta terça-feira (7), mas já sinalizou que está entre Renato Antunes e Alberto Feitosa. Quem for o presidente no próximo biênio será o vice no biênio seguinte.

A Federação PT, PV e PCdoB (juntos são sete deputados) também se reúne nesta terça. Até a semana passada havia impasse entre o presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, Doriel Barros, e João Paulo, nome mais cotado para o cargo. João Paulo defendia que a Federação inteira fosse ouvida e não apenas o PT.

O Republicanos não tem muito pelo que brigar, uma vez que elegeu apenas dois parlamentares (William Brígido e Mário Ricardo), PSOL e Patriotas, muito menos. Os partidos têm apenas um representante cada: Dani Portela e Joãozinho Tenório, respectivamente.

