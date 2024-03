Programa de Aceleração da Transição Energética é aprovado na Câmara dos Deputados

A- A+

A Câmara dos Deputados aprovou, ontem (19), o projeto de lei 5174/2023, que cria o Programa de Aceleração da Transição Energética (PATEN). A proposta cria o Fundo Verde, que será administrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), mas terá abastecimento por meio de créditos que as empresas tenham com o governo. O montante será utilizado como garantia para que as instituições tenham acesso facilitado a financiamentos operados por demais bancos.

O Paten deverá promover a geração e o uso eficiente da energia de baixo carbono por meio de projetos sustentáveis alinhados a compromissos de redução de emissão de gases de efeito estufa. O programa possui três objetivos. O primeiro é fomentar o financiamento de projetos de desenvolvimento sustentável, especialmente aqueles relacionados a infraestrutura, pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica.

O segundo objetivo é aproximar as instituições financiadoras das empresas interessadas em desenvolver projetos de desenvolvimento sustentável. Já o terceiro é permitir a utilização de créditos detidos pelas pessoas jurídicas de direito privado, junto à União, como instrumento de financiamento.

O Paten terá como instrumentos o Fundo Verde, formado por patrimônio privado, como precatórios e créditos tributários que pessoas jurídicas possuem perante a União, e administrado pelo BNDES; e a possibilidade de transação tributária condicionada ao investimento em desenvolvimento sustentável. A transação poderá ser feita por meio de desconto nas multas, nos juros e nos encargos legais.

Para o presidente do Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool de Pernambuco (Sindaçúcar-PE) e da NovaBio, Renato Cunha, o parlamento criou acertadamente uma agenda verde no Congresso, levando a economia circular ao protagonismo. “Não só o Paten, mas o projeto dos combustíveis do futuro, que já passou na Câmara dos Deputados, e o Mover diferenciarão o Brasil na segurança energética mundial com sustentabilidade, o que é fundamental a uma transição energética para a baixa mobilidade do carbono nos transportes”, afirmou Renato Cunha.

