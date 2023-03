A- A+

Programa do Recife será nacionalizado por Lula para zerar o câncer de colo do útero Iniciativa é mais um gesto de reconhecimento das ações empreendidas pelo prefeito João Campos

Em sua passagem por Pernambuco, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deverá lançar uma versão nacional do Programa Útero é Vida. O objetivo é zerar os casos de câncer de colo do útero. A iniciativa estava fora da programação oficial do gestor no Recife. O anúncio será feito durante evento no Geraldão. A previsão era somente o lançamento do novo Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).

Em setembro de 2022, a Prefeitura do Recife iniciou a implementação do Programa Útero é Vida, que está sendo desenvolvido pela Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) em parceria com a Organização Panamericana de Saúde (OPAS). A ideia é ter uma maneira mais simples e eficaz para detectar o câncer de colo de útero e reduzir a mortalidade por este tipo de doença.

Para isso, o projeto vai realizar um novo tipo de exame que permite identificar de forma mais assertiva o DNA do HPV, (em especial HPV 16 e 18), vírus causador deste tipo de câncer, em mulheres entre 25 e 64 anos. Inicialmente, os testes serão aplicados em 1,5 mil moradoras dos Distritos Sanitários 2 e 7 da capital pernambucana. Posteriormente, o projeto será ampliado para 60 mil mulheres da cidade.

A melhor forma de prevenção do câncer de colo de útero é através da identificação precoce do vírus HPV e, atualmente, isso é feito por meio do exame mais comum, o papanicolau - que coleta uma amostra do órgão. Com o uso do Kit Nacional de Biologia Molecular, a forma de realização será mais simples: utilizando um swab (semelhante ao usado nos testes da covid-19) que é introduzido na vagina para colher secreção sem necessidade de o instrumento tocar o colo do útero.

Os novos testes têm baixo custo e facilitam o diagnóstico da doença. Eles foram desenvolvidos pelo Laboratório de Imunopatologia Keizo Asami (LIKA), da Universidade Federal de Pernambuco; Instituto de Biologia Molecular do Paraná e Instituto de Medicina Tropical da Universidade de São Paulo. Os exames serão processados pelas máquinas de PCR Teste, as mesmas utilizadas no enfrentamento da covid-19, pelo Laboratório Central de Saúde Pública de Pernambuco (Lacen-PE). Nesta fase, os resultados dos testes serão validados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), para posteriormente serem implantados no SUS.

Além da realização por um profissional de saúde na própria unidade, esta modalidade de teste permitirá ainda a autocoleta para quem mora em regiões de difícil acesso, facilitando o acesso das mulheres e aumentando as chances de diagnóstico precoce e, consequentemente, de cura. O resultado dos exames é obtido em menor tempo que o papanicolau e, nos casos em que for negativo, aumenta o intervalo de rastreio para cinco anos.

Com este projeto, a Prefeitura pretende ainda reorganizar a linha de cuidado da saúde da mulher. A partir do resultado do teste, que identifica as diversas variações do vírus, vai ser possível encaminhar as recifenses para o serviço adequado, evitando, assim, a sua peregrinação pela rede de saúde.

