Projeto da construção do Parque da Tamarineira é aprovado na Câmara dos Vereadores do Recife Proposta teve 30 votos favoráveis e dois contrários.

Nesta terça-feira (31), foi aprovado na Câmara dos Vereadores do Recife, o Projeto de Lei do Executivo n° 40/2023, que formaliza a permuta de áreas da Santa Casa de Misericórdia — um terreno de 10,5 hectares —vinculada à Arquidiocese de Olinda e Recife, para a construção do Parque da Tamarineira.

Por 30 votos a favor, o PL foi aprovado em duas discussões e segue para a sanção do prefeito João Campos (PSB). Votaram contra apenas os vereadores Ivan Moraes e Elaine Cristina, ambos do PSOL.

O terreno que será transferido para a Prefeitura do Recife diz repeito ao antigo Sítio da Tamarineira, onde fica o hospital psiquiátrico, na Avenida Rosa e Silva, Zona Norte do Recife. Já o que será repassado para à Santa Casa, fica localizado no bairro do Pina, na Zona Sul.

O projeto já havia passado por três comissões, a de Finanças e Orçamento; Legislação e Justiça; e Planejamento Urbano e Obras. Nesta terça-feira (31), ele foi submetido à votação na sessão plenária. Um dos primeiros passos.

O vereador Alcides Cardoso (PSDB/PE), líder da oposição na Câmara dos Vereadores, apesar de ter criticado a forma como a votação se deu - segundo o parlamentar, era necessário mais tempo para apreciação- votou sim e orientou a bancada de oposição a votar favoravelmente também.

