Projeto de lei quer instalar detectores de metais em escolas do Recife

Nesta segunda-feira (17), durante a Sessão Plenária na Câmara Municipal do Recife, foi lido o Projeto de Lei nº 67/2023, de autoria do vereador Chico Kiko (PP), que propõe a instalação de detectores de metais em todas as escolas e creches da rede pública e privada da cidade. A motivação do vereador é a série de ataques às escolas que têm ocorrido em várias cidades do país, resultando na morte de crianças e docentes, além de ferimentos em funcionários no ambiente escolar.

Segundo o projeto, a instalação de detectores de metais pode prevenir que pessoas armadas entrem nas escolas e creches da cidade. O equipamento permitiria ainda uma inspeção visual individual caso alguma irregularidade seja identificada pelo detector. Se aprovado, os pais dos alunos menores terão que assinar um termo de autorização no momento da matrícula para que, caso o equipamento seja acionado, a autoridade responsável possa revistar o aluno e seus pertences.

O vereador Chico Kiko ressalta a urgência de se discutir a segurança nas escolas e creches para prevenir mais ataques e mortes prematuras e violentas. O parlamentar ainda destacou que tem ouvido relatos de pais que estão com medo de enviar seus filhos para a escola, temendo que as instituições também sejam invadidas.

O Projeto de Lei nº 67/2023 ficará em tramitação na Câmara Municipal do Recife nos próximos dias até entrar em votação na Sessão Plenária.

