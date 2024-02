PSB declara apoio a José Queiroz em Caruaru

A- A+

O PSB de Pernambuco divulgou nota, nesta terça-feira (28), para declarar apoio à candidatura do ex-deputado José Queiroz (PDT) para a Prefeitura de Caruaru. Segundo a direção socialista, o partido decidiu se posicionar "ao lado de um projeto que represente as lutas populares e a defesa de um Brasil democrático, sem falsas neutralidades ou alinhamentos fabricados de última hora".

O prefeito do Recife, João Campos, também declarou apoio ao ex-parlamentar em Caruaru. A previsão é que um ato seja realizado no dia 8 de março para oficializar apoio do PSB ao pedetista com a participação do gestor recifense.

NOTA

Posicionamento do PSB na pré-campanha eleitoral em Caruaru

Nas eleições deste ano em Caruaru, o PSB vai estar onde sempre esteve: ao lado de um projeto que represente as lutas populares e a defesa de um Brasil democrático, sem falsas neutralidades ou alinhamentos fabricados de última hora. E é na pré-candidatura de Zé Queiroz que o PSB enxerga essa trajetória e as possibilidades de um futuro melhor para os caruaruenses.

O PSB sempre foi maior que as decisões cartoriais da política. Embora a reciprocidade seja uma expectativa natural em qualquer relação, essa nunca foi uma moeda de troca nos momentos em que o partido se definiu por apresentar ou apoiar um projeto eleitoral. O parâmetro sempre foi estar junto das propostas com melhores condições de transformar a vida da população.

“O nosso apoio à candidatura de Zé Queiroz é resultado de uma construção pautada exclusivamente pelo que entendemos que é o melhor para a população de Caruaru. O seu compromisso com o povo, com as causas populares e sua disposição em seguir trabalhando para resgatar e conquistar novos avanços para a sua cidade estão à frente de movimentações sem alinhamento popular”, destaca o prefeito do Recife e vice-presidente nacional do PSB, João Campos.

O PSB vai marchar animado e confiante junto com Queiroz, o grande prefeito que Caruaru já teve por quatro mandatos e que, com sua história e experiência de gestão digna de poucos políticos no Brasil, reúne todas as condições de levar o município a viver um novo momento.

Deputado Sileno Guedes

Presidente estadual do PSB de Pernambuco

Veja também

jogos eletrônicos Comissão do Senado aprova marco legal dos jogos eletrônicos