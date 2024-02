PSDB Nacional manifesta solidariedade à governadora Raquel Lyra

A- A+

Comissão Executiva Nacional do PSDB manifestou "integral solidariedade à governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), diante de comentários em áudio vazado na sessão de retorno dos trabalhos da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), nesta quinta-feira (1). Na ocasião, um áudio do presidente da Casa, deputado Álvaro Porto (PSDB), criticando a tucana vazou logo após o discurso da chefe do Executivo na Tribuna.

Na nota, a diração do partido destaca que o Conselho Nacional de Ética e Disciplina do PSDB "está pronto para avaliar eventuais medidas disciplinares contra o deputado Álvaro Porto e o PSDB está à disposição da governadora Raquel Lyra também para apoiá-la em eventuais medidas jurídicas que se fizerem necessárias".

NOTA DE SOLIDARIEDADE

A Comissão Executiva Nacional do PSDB manifesta sua integral solidariedade à governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, pelos comentários agressivos contra ela emitidos pelo presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco, Álvaro Porto.

Nosso partido luta incessantemente para que as mulheres sejam protagonistas de verdade na política e em todos os espaços de poder. Nós, tucanos, temos muito orgulho de termos eleito uma jovem e competente mulher como governadora de Pernambuco e não podemos tolerar manifestações agressivas contra ela venha de quem vier. Muito menos de um deputado do próprio PSDB.

O Conselho Nacional de Ética e Disciplina do PSDB está pronto para avaliar eventuais medidas disciplinares contra o deputado Álvaro Porto e o PSDB está à disposição da governadora Raquel Lyra também para apoiá-la em eventuais medidas jurídicas que se fizerem necessárias.

Comissão Executiva Nacional do PSDB

