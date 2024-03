PSDB quer candidato a prefeito do Recife pela legenda

A- A+

O presidente do PSDB nacional, Marconi Perillo, defendeu, nesta quinta-feira (14), no Recife, que o secretário de Turisno de Pernambuco, Daniel Coelho, hoje no Cidadania, migre para o ninho tucano. Ele é hoje o possível nome da governadora Raquel Lyra na disputa pela Prefeitura do Recife.

Daniel Coelho, presente à coletiva de imprensa, não quis comentar o assunto.



“Seja qual for o caminho indicado pela governadora, nós estaremos juntos. Ela vai procurar a melhor estratégia”, assegurou o presidente estadual do PSDB, empresário Fred Loyo.

Veja também

Pernambuco Chuva forte provoca alagamentos em vários pontos da Região Metropolitana do Recife