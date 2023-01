A- A+

PSDB usa rede sociais para apresentar as novas lideranças do partido Inserções estrearam nesta terça-feira (24) e são conduzida pelo presidente da sigla, Bruno Araújo

O PSDB começou a postar nas redes sociais, nesta terça-feira (24) uma série de inserções focadas em apresentar quem são as novas lideranças da legenda: o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite; a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra; e o governador do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel.

De acordo com o partido, os programas procuram mostrar que a sigla é composta de quadros administrativos competentes, afeitos ao diálogo e surgem como alternativa a um país dividido. “A linguagem é ágil, moderna e inspirada em aplicativos de Celular”, garante o PSDB. A condução dos programas fica a cargo do presidente do partido, Bruno Araújo.



