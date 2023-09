A- A+

Quarta etapa do Canal do Fragoso será entregue no início de 2024 Etapa é a penúltima etapa da obra

Em visita realizada às obras do Canal do Fragoso, no bairro de Jardim Atlântico, em Olinda, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, garantiu que a nova fase da construção do canal será finalizada em fevereiro de 2024.

O trabalho, iniciado no ano de 2013, é conduzido pela Companhia Pernambucana de Habitação e Obras (CEHAB) e receberá recursos do Governo Federal por meio do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento).

Obras no Canal do Fragoso em Olinda. Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

O anúncio foi realizado nesta manhã durante o evento de lançamento regional do programa. Na ocasião, Rui Costa afirmou que as obras terão um aporte de R$ 130 milhões.

Ao lado da governadora Raquel Lyra, Rui Costa destacou que a conclusão do canal é aguardada há anos pelos moradores da localidade. A intervenção é realizada com o objetivo de diminuir os problemas enfrentados pela população em períodos de chuva.

“Sei que a população espera há algum tempo, mas agora vai. Vamos trazer o presidente para inaugurar esse trecho que está prometido para o início do ano que vem”, afirmou.

No local, o ministro pode observar o andamento da obra que chega agora à penúltima fase. Nessa etapa, está prevista a construção de 1 km de vias, 1 km de canal e duas pontes. “Vamos incorporar as boas ideias nessa parceria entre o Governo Federal, a governadora e o prefeito para, com fé em Deus, entregar toda essa obra ainda dentro do mandato do presidente”, completou.

De acordo com a governadora Raquel Lyra, a obtenção de novos recursos será essencial para a continuidade dos trabalhos. “Garantimos a quarta etapa no novo PAC para que a gente possa fazer a obra continuar. Essa fase de agora é uma obra muito complexa, com previsão de término em fevereiro de 2024, depois de tanto tempo com a população esperando”, observou.

Já a quinta e última etapa, segue em processo de licitação. De acordo com a governadora, os projetos já estão prontos. “Vamos licitar no mês de setembro e garantir que essa obra seja entregue. Temos feito isso com muito respeito a população e agradecemos ao Governo Federal pela parceria”, concluiu.

Além da obra do Canal do Fragoso, o prefeito de Olinda, Professor Lupércio, que também esteve presente na visita, destacou que a gestão municipal segue com os trabalhos da construção da lagoa de retenção, serviço que beneficiará os moradores do bairro de Jardim Atlântico e parte da I Etapa de Rio Doce.



“Estamos otimistas com essa parceria entre os governos federal e estadual, e que juntos possamos tocar, de forma acelerada, esse trabalho que vai beneficiar um grande número de moradores da nossa cidade”, destacou o prefeito.

