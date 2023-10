Queixas de roubo em Pernambuco voltarão a ser feitas pela internet, diz secretário de Defesa Social

A- A+

As queixas de roubo em Pernambuco poderão ser novamente registradas pela internet. O serviço, suspenso desde maio, passa por uma reformulação e, em cerca de 15 dias, deverá voltar ao site da Secretaria de Defesa Social (SDS-PE).

A informação foi divulgada pelo secretário da pasta, Alessandro Carvalho, em visita à Folha de Pernambuco, nesta quarta-feira (18). O secretário assumiu a pasta há cerca de 45 dias, no início de setembro deste ano.

O gestor, que veio acompanhado da secretária executiva da pasta, Dominique de Castro Oliveira, foi recebido pelo diretor Executivo da Folha, Paulo Pugliesi; pelo diretor Operacional, José Américo; pela editora-chefe do jornal, Leusa Santos; e pela gerente de jornalismo e programação da Rádio Folha 96,7 FM, Marise Rodrigues.

Em entrevista ao programa Folha Política, da Rádio Folha 96,7 FM, Alessandro Carvalho falou sobre o retorno do boletim on-line. O serviço, lançado durante a pandemia de Covid-19, havia sido suspenso sob a alegação de que as queixas estavam sendo registradas de forma incompleta ou errada, o que impossibilitava, por exemplo, o acesso da polícia a informações como data, horário e ponto de referência do local do crime.

"Precisamos de informações bem fundamentas para traçar os diagnósticos. Estamos num mundo cada vez mais digital, e a gente não pode achar aceitável que o cidadão passe pelo constrangimento de ser roubado e depois ainda tenha que gastar tempo em se deslocar, em aguardar em uma delegacia para registrar a ocorrência", afirmou Carvalho.

"Vamos voltar com o boletim. A gente está trabalhando com uma equipe de TI da SDS e de Polícia Judiciária da Polícia Civil. O trabalho, eu posso dizer, está bem avançado, já na parte final", completa o secretário.

Alessandro Carvalho também ressalta que o novo formulário de registro de roubos terá campos para preenchimento obrigatório. "Sem preencher, o boletim não é concluído e gerado. E teremos a ampliação das modalidades de roubo que poderão ser registradas pela internet", acrescenta.

A ideia é facilitar o acesso do cidadão ao serviço, cuja demanda é tratada com prioridade pela SDS, e melhorar a confiabilidade dos dados usados para planejamento de ações de segurança pública no Estado. Um tutorial também está na previsão da pasta para explicar à população como o serviço funcionará.

Alessandro Carvalho foi recebido pela diretoria da Folha de Pernambuco (Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco)

Outras ações

A Secretaria de Defesa Social ainda planeja ainda outras melhorias na segurança pública do Estado.

Entre a próximas ações a serem feitas, estão avanços no tratamento de saúde mental dos policiais; a implementação do programa Juntos pela Segurança, uma das principais plataformas de campanha do governo Raquel Lyra (PSDB), que totalizará mais de R$ 1 bilhão em recursos; o concurso com 3,6 mil vagas para Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, previsto para o início do próximo ano e cujo edital deverá ser lançado em 13 de novembro; e a efetivação do uso das bodycams, as câmeras acopladas às fardas dos policiais.

"Sou a favor da implantação das câmeras, é uma proteção para o policial e para a sociedade. O discurso que a câmera reduz a violência policial é muito simplista e temos que ver de forma mais ampla. Serve de meio de prova, e de proteção para o policial", completa Alessandro Carvalho.

O governo federal, por meio do Ministério de Justiça e Segurança Pública (MJSP), planeja comprar câmeras corporais para distribuir para os estados e criar um padrão para o uso. A intenção da pasta federal é definir até dezembro quais serão as primeiras diretrizes, que deverão ter os mesmos critérios para todo o País.

"A gente deve aguardar esse movimento, porque se a União comprar para distribuir, o recurso que eu tenho prefiro usar com outra coisa. Temos que implantar de forma consciente", finaliza o secretário.

O documento do MJSP deve trazer informações sobre processos como tempo de gravação, rotinas, quem pode acessar as imagens e como essas gravações podem ser guardadas e compartilhadas.

Secretário Alessandro Carvalho na redação integrada da Folha de Pernambuco (Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco)

Experiência

Advogado e delegado da Polícia Federal (PF), Alessandro Carvalho já atuou em diversas funções na corporação e em vários estados. Ele já foi chefe regional em Foz do Iguaçu/PR e delegado regional executivo na Bahia e no Rio Grande do Norte.

Em Pernambuco, Alessandro Carvalho já foi secretário executivo de Defesa Social entre 2010 e 2013 e secretário da pasta de 2014 a 2016. Também no Estado, já assumiu a Chefia da Delegacia de Repressão a Crimes contra o Patrimônio e Tráfico de Armas da Polícia Federal.

