Raquel Dodge participa de congresso do MPPE em Caruaru; veja programação

A ex-procuradora-geral da República Raquel Dodge desembarca no Recife e segue para Caruaru, no Agreste de Pernambuco, na quarta-feira (24), para participar do XIV Congresso do Ministério Público de Pernambuco (MPPE).

O evento, que acontece de quarta (24) a sexta-feira (26), no Senac Caruaru, contará com a presença de promotores e procuradores de Justiça de todo o País.

Com o tema central "O Ministério Público Guardião da Democracia e da Cidadania Brasileiras", o congresso, promovido pela Associação do Ministério Público de Pernambuco, visa oferecer um espaço de aprendizado, atualização e crescimento para o Ministério Público brasileiro.

Serão abordadas diversas áreas de atuação do MP, proporcionando uma oportunidade valiosa para reciclagem e aprimoramento dos profissionais.

Além da participação de Raquel Dodge, a palestra de abertura será realizada pela vice-governadora de Pernambuco, Priscila Krause.

Confira a programação completa:

Quarta-feira, 24 de maio

13h – Credenciamento

15h - Reunião do Movimento de Mulheres do Ministério Público de Pernambuco

16h - Saúde e lazer

Serviço médico e nutricional; massoterapia; atividades esportivas para associados e familiares

19h - Solenidade de Abertura

“Democracia e Cidadania no Brasil da Era Digital”, com a Vice-Governadora de Pernambuco, Priscila Krause

21h - Apresentação cultural

Com o poeta pernambucano Antônio Marinho e o trio nordestino As Severinas

Quinta-feira, 25 de maio

9h – Apresentação de teses

10h - Reunião da Conamp Nordeste (Associação Nacional dos Membros e Membras do Ministério Público Brasileiro – Integrantes da Região Nordeste)



14h – Painel na Área CRIMINAL: ANPP (Acordo de Não Persecução Penal) como Expressão da Democracia: Perspectivas, Aspectos Polêmicos e Análise Crítica

Palestrantes:

Antonio Suxberger – Promotor de Justiça do MPDFT e Professor titular do PPGD do UniCEUB e dos Cursos de Especialização da FESMPDFT

Andréia Tonin – Promotora de Justiça do Ministério Público de Santa Catarina

Antônio Arroxelas – Promotor de Justiça de Pernambuco (Coordenador da Mesa)

15h - Reunião convocada pelo Departamento de Aposentados da AMPPE



16h – Painel nas áreas de CIDADANIA/CÍVEL: Democracia, Direitos Humanos e Vulnerabilidades

Palestrantes:

Manoel Moraes, Coordenador da Cátedra Unesco Unicap Dom Hélder Câmara de Direitos Humanos e Presidente do CENDHEC (Centro Dom Hélder Câmara de Estudos e Ação Social)

Regina Célia Almeida – Secretária da Mulher de Pernambuco e Cofundadora do Instituto Maria da Penha

Westei Conde Y Martin Júnior – 7º Promotor de Justiça da Cidadania do Recife e Coordenador do Núcleo de Direito Humano à Alimentação e Nutrição Adequadas Josué de Castro (Núcleo Dhana)

Ana Teresa de Freitas – 2ª Promotora de Justiça de Defesa da Pessoa com Deficiência de São Luís (MPMA)

Fabiano de Melo Pessoa – Promotor de Justiça do Ministério Público de Pernambuco e Coordenador do CAO Criminal do MPPE. (Coordenador da Mesa)

Sexta-feira, 26 de maio

9h - MESA DE GÊNERO

Painel: A Atuação do Ministério Público sob a Perspectiva de Gênero, em Prol da Materialização da Equidade de gênero e da Democracia Pátrias

Palestrantes:

Ivana Farina – Procuradora de Justiça do Ministério Público de Goiás

Irene Cardoso – Promotora de Justiça do Ministério Público de Pernambuco

Lívia Sant’Anna Vaz - Promotora de Justiça do MPBA

Bianca Stella – Promotora de Justiça e Coordenadora do Núcleo de Apoio à Mulher do Ministério Público de Pernambuco (Coordenadora da Mesa)



10h30 - MESA INSTITUCIONAL

Painel: Os Atuais Desafios do Ministério PúblicoPalestrantes:

Tarcísio Bonfim – Representante da Conamp

César Bechara Nader Mattar - Presidente do CNPG

Paulo Penteado - Segundo Vice-Presidente da Conamp

Pedro Ivo de Sousa – Promotor de Justiça do MPES e Diretor Tesoureiro da Conamp

Deluse Amaral Rolim Florentino – 5ª Promotora de Justiça da Capital; Diretora da CONAMP para a Região NE; Coordenadora da Comissão de Mulheres da CONAMP e Presidente da AMPPE (Associação do Ministério Público de Pernambuco). (Coordenadora da Mesa)



14h – Painel: A Proteção da Ordem Democrática

Palestrantes:

Ivana Cei– Procuradora de Justiça do Amapá

Munique Vaz – Promotora de Justiça do Ministério Público do Tocantins e Membra Auxiliar da Unidade de Capacitação do Ministério Público (UNCMP)

Norma Angélica – Procuradora-Geral de Justiça da Bahia

Ivana Botelho – Procuradora de Justiça do Ministério Público de Pernambuco e Membra Auxiliar da Corregedoria-Geral do MPPE. (Coordenadora da Mesa)



15h30– Sessão Plenária



19h- Solenidade de Encerramento na Recepção Maria José 1 (Av. Margarida Peixoto Vieira, 196 - Indianópolis, Caruaru)

Palestra de encerramento: O Ministério Público Guardião da Democracia e da Cidadania Brasileiras.

Conferencista: Raquel Dodge - Procuradora da República e Ex-Procuradora-Geral da República

20h – Arraial da AMPPE (Recepção Maria José 1)

Atrações:

Mel Com Terra

Os Lampiões e a Maria Bonita

PV Calado

