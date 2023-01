Raquel e Priscila assumem o Governo de Pernambuco neste domingo (1º)

A- A+

Pela primeira vez na história de Pernambuco uma mulher eleita pelo voto direto assumirá o comando do Estado. Mais que isso. Terá uma mulher como vice. A governadora eleita, Raquel Lyra (PSDB), e sua vice, Priscila Krause (Cidadania), tomam posse neste domingo (1º). A cerimônia começa às 15h30, na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe).



Raquel e Priscila foram eleitas no segundo turno, com 3,11 milhões de votos (58% dos votos válidos) e vão substituir Paulo Câmara (PSB) e Luciana Santos (PCdoB).

A solenidade na Alepe deve durar uma hora. A governadora eleita será conduzida à mesa pelo líder do Governo, Isaltino Nascimento (PSB), e da Oposição, Antonio Coelho (União Brasil). Após a execução do Hino Nacional, o presidente da Assembleia, Eriberto Medeiros (PSB), recebe a declaração de bens das duas e discursa. Em seguida, ambas fazem o juramento de posse diante da Mesa Diretora da Alepe, conforme determina a Carta Magna de Pernambuco. Para finalizar, Raquel Lyra discursa como governadora empossada e, após a execução do Hino de Pernambuco, segue para a cerimônia de transmissão do cargo no Palácio das Princesas. Ela vai caminhando.

No Palácio, Raquel cumprimenta o governador no gabinete e desce com ele para a frente do prédio. Quando Paulo Câmara deixar o local de carro, Raquel faz novo discurso, desta vez na rua, e oficialmente como governadora. A solenidade de posse será transmitida ao vivo pela TV Alepe e pelo canal da emissora no YouTube.



Após a solenidade no Palácio, estão programados shows em palco montado na Praça da República.

