Raquel e Priscila visitam família da vítima de deslizamento de barreira em Olinda, mas não anunciam medidas

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), e a vice, Priscila Krause (Cidadania) visitaram na tarde desta segunda-feira (6), o bairro de Águas Compridas, em Olinda. Foram prestar solidariedade à família de Israel Campelo dos Santos, 19 anos, que morreu em uma queda de barreira, em decorrência das chuvas registradas desde a madrugada. Ele estava dormindo na hora do deslizamento. "A gente não tem solução fácil para problema difícil", registrou a governadora.

Raquel Lyra reconhece a dimensão do problema e lembrou que o assunto esteve em pauta quando reuniu os prefeitos da Região Metropolitana, há cerca de 20 dias. Ressaltou também que Priscila se encontrou, na semana passada, com as equipes da Defesa Civil de cada um dos municípios para apoiar e coordenar as ações de curtíssimo, curto e médio prazo.

"É claro que investir nos morros da RMR exige muitos recursos e há pessoas em áreas de extremo risco. A gente está começando agora um trabalho para permitir que essas pessoas possam estar em lugar seguro. Infelizmente hoje aconteceu houve perdas", declarou a governadora.

A governadora, que está há pouco mais de 30 dias no cargo, não anunciou liberação de verbas, mas informou ter feito a reforma administrativa, aprovada pela Assembleia Legislativa, para fortalecer o sistema e garantir a aplicação mais eficiente dos recursos públicos. "Remontamos a Secretaria de Recursos Hídricos; fortalecemos a Apac (Agência Pernambucana de Águas e Clima) e criamos uma Secretaria Executiva de Defesa Civil, vinculada à Secretaria de Defesa Social", relatou.

O secretário de Recursos Hidricos, Almir Cirilo, e a equipe técnica do Governo acompanharam a governadora e a vice durante a visita, para apoiar os trabalhos da prefeitura.

"A gente tem muitas pessoas em situação de pobreza na RMR. Daí a importância de agirmos de maneira coordenada com as prefeituras, para que elas possam tirar as pessoas das áreas de extremo risco. Este é o nosso sonho e vamos trabalhar com elas para construir um momento melhor para nosso Estado", pontuou Raquel Lyra.

Pelas redes sociais, o ex-deputado Danilo Cabral (PSB), um dos adversários de Raquel Lyra na disputa pelo Governo do Estado, disse que "a hora é de juntar todos em defesa da vida. Chuvas antecipam a previsão de inverno rigoroso em 2023 e exige planejamento e Integracao das ações de todos os entes no enfrentamento às consequências". Ressaltou a importância de ações integradas das prefeituras com o Governo do Estado e o Governo Federal.

"A solução do problema exige diálogo federativo. Chegou a hora dos gestores deixarem as diferenças políticas e cuidarem da vida dos pernambucanos". Danilo Cabral também prestou solidariedade a todas as vítimas das últimas chuvas.

