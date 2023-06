Raquel, entre vaias: "A gente vai entrar com dinheiro junto aos municípios"

A- A+

A governadora Raquel Lyra (PSDB), que chegou junto ao presidente Lula (PT) para a inauguração do Instituto Federal de Pernambuco, campus Paulista, foi intensamente vaiada no evento. No evento aberto ao público, a tucana manteve o seu discurso apesar da rejeição. O presidente aproximou-se da gestora a fim de acalmar os ânimos. Em um movimento parecido, o deputado Túlio Gadêlha (Rede) também apoiou a governadora.

No início da sua fala, em um aceno à imprensa, Raquel relembrou que neste dia 7 de junho se comemora o dia nacional da liberdade de imprensa. Ressaltou o lançamento do programa Juntos pela educação, que injetou mais de 5 bilhões no setor em Pernambuco, teceu críticas e reafirmou promessas.

"Por muito tempo o governo federal dizia que era só pra cuidar do seu pedaço. (...) Por muito tempo o governo de Pernambuco se absteve do papel de cuidar dos municípios. A gente vai entrar com dinheiro junto aos municípios", disse.

"Por muito tempo o governo federal dizia que era só pra cuidar do seu pedaço. (...) Por muito tempo o governo de Pernambuco se absteve do papel de cuidar dos municípios. A gente vai entrar com dinheiro junto aos municípios".

Ao público que a hostilizou, a governadora também deixou recado. "E eu quero dizer principalmente a vocês que hoje reclamam: tenham a certeza de que o meu governo, o nosso Governo vai trabalhar, sobretudo, não só pra vocês que estão aqui hoje, mas para aqueles que estão nas periferias e nos morros da região metropolitana do Recife, nos engenhos, no sertão de Pernambuco", declarou.

Assim como ontem, Raquel sentou ao lado do chefe do executivo nacional e da primeira dama Rosângela da Silva. Hoje, nem mesmo a proximidade com o Planalto foi o suficiente. Em seu discurso, a senadora Teresa Leitão (PT) ainda referiu-se a governadora em um gesto amistoso, mas o público de Paulista que estava no local permeneceu fechado ao Palácio das Princesas. O presidente foi para o lado da governadora a fim de tentar acalmar os ânimos.

Ainda em sua fala, Teresa direcionou-se ao companheiro da bancada de senado, Humberto Costa (PT). "Querido senador", disse a petista. O parlamentar vem investido com mais intensidade na busca de aliados visando as eleições de 2026.

Deputados federais lulistas que estavam ontem no polo automotivo de Goiana, Mata Norte do Estado, também acompanharam o presidente da República na inauguração do IFPE - Paulista.

Veja também

Mundo Lixo hospitalar perigoso vira brinquedo de crianças em praia poluída na Venezuela