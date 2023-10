A- A+

Raquel está confiante na aprovação da LOA e do PPA, na Alepe Fala aconteceu nesta quarta-feira (11), durante uma coletiva de imprensa no lançamento do Pronasci 2

A governadora Raquel Lyra (PSDB) afirmou ter "muita tranquilidade" na aprovação nos projetos de Lei Orçamentária Anual (LOA) e do Plano Plurianual (PPA), que tramitam na Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa (Alepe). A fala aconteceu nesta quarta-feira (11), durante uma coletiva de imprensa no lançamento do Pronasci 2, com o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino.

"A gente tem muita tranquilidade no debate, muito aberto. A gente buscou trabalhar o PPA e a LOA de maneira muito clara, evidenciar quais são as prioridades do governo, que não são minhas prioridades, mas aquelas que a gente conseguiu colher do povo de Pernambuco através do Movimento Ouvir para Mudar", afirmou à reportagem da Folha de Pernambuco quando questionada sobre sua expectativa para a aprovação desses projetos.

Veja também

Dívida FMI vê aumento da dívida brasileira neste ano para 88,1% do PIB