Raquel faz apelo para que deputados aprovem projeto original sobre fim das faixas salariais

A governadora Raquel Lyra (PSDB) voltou a fazer um apelo para que a maioria dos deputados estaduais aprovem a versão do Executivo do projeto sobre fim das faixas salariais para policiais militares e bombeiros. A declaração foi dada após a Comissão de Legislação e Justiça da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) aprovar um substitutivo da matéria na manhã desta segunda-feira (29).

A gestora ressaltou o esforço financeiro da gestão para extinguir as faixas salariais com responsabilidade. “O compromisso nosso com o fim das faixas salariais permanece, agora, nós fazemos isso com muita responsabilidade. Se fosse algo simples, quem criou já tinha resolvido. A gente assumiu o compromisso, depois de um ano de muito trabalho, apertando os cintos, porque a gente não tinha recursos para fazer isso, e para garantir o fim das faixas salariais, precisa ser escalonado ao longo do tempo”, declarou Lyra.

Raquel Lyra enfatizou também que espera ter a ajuda dos deputados da Alepe para aprovar o texto original proposto pelo governo. “A gente conta com a compreensão da maioria da Assembleia Legislativa para que o projeto originário possa ser mantido e permitir que a gente possa finalmente garantir o que a polícia militar e bombeiros militares merecem”, afirmou.

O projeto de lei, apresentado pelo Executivo estadual, propõe o fim das faixas salariais, criadas na Polícia Militar em 2017, de forma escalonada, começando em junho deste ano e se estendendo até junho de 2026. Também define reajuste para a categoria de 3,5% este ano; 3,5%, no próximo, e 3% em 2026. A alteração acaba antecipando em um ano a extinção total das faixas salariais nas carreiras da Polícia Militar e dos bombeiros. O Governo do Estado pondera que não há margem para a mudança no orçamento estadual.

A governadora respondeu, ainda, às críticas de que o projeto teria sido levado à frente sem diálogo com as categorias envolvidas. “Eu sei que a categoria está com a gente, se você fizer qualquer tipo de pesquisa e diálogo com os policiais e bombeiros militares (vai ver que) sabem que estamos dando o máximo do nosso esforço enquanto governo para garantir a extinção das faixas salariais e a reestruturação das carreiras”, comentou a mandatária

