Raquel Lyra apresenta o Juntos pela Segurança

O Governo de Pernambuco lançou, nesta segunda-feira (27), o novo programa de segurança pública, o “Juntos Pela Segurança”, que substitui o antigo “Pacto pela Vida”, um dos símbolos da administração do PSB.

O evento de lançamento aconteceu na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, no Grande Recife.

A iniciativa, que tem como objetivo proteção da população do Estado, com recursos garantidos de mais de R$1 bilhão, tem como principais pilares: a redução das mortes violentas intencionais, os roubos e a violência contra a mulher.

Estiveram presentes no evento lançando o programa, a governadora Raquel Lyra (PSDB), a vice, Priscila Krause (Cidadania), o Secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho. Além de deputados estaduais, prefeitos de diversos municípios do estado de Pernambuco, como os de Jaboatão dos Guararapes, Ipojuca, Olinda, Caruaru, lideranças da sociedade civil e policias militares, civis, agentes penitenciários e bombeiros.

Em discurso, a governadora afirmou que o programa foi construído “por muitas mãos” e tem como pilar fundamental o respeito pela democracia e a capacidade de “buscar diálogo para uma construção coletiva”.

O programa foi apresentado após participação da sociedade civil, por meio de oficinas temáticas com especialistas e participação popular dos profissionais e da população em geral.

Governo e oposição presentes

A deputada estadual, Delegada Gleide Ângelo (PSB), é uma das parlamentares que marca presença no evento da Secretaria de Defesa Social do Governo do Estado. Também estiveram presentes no lançamento do programa “Juntos pela Segurança” diversos deputados estaduais, como Dani Portela (PSOL), líder da oposição na Alepe, e Débora Almeida (PSDB), líder do governo.

