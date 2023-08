A- A+

Raquel Lyra corrige cargo no masculino colocado abaixo do seu nome em audiência no Senado Governadora de Pernambuco participa em Brasília de debate sobre e Reforma Tributária

Um fato inusitado ganhou as redes sociais da governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), que está em Brasília (DF), nesta terça-feira (29), assim como outros governadores e vices, para participar de uma audiência pública acerca da Reforma Tributária em tramitação no Senado Federal.



Ao se dirigir ao lugar reservado para ela, como governadora do Estado, Raquel Lyra se deparou com a placa indicativa com o seu nome e logo abaixo o cargo de "governador". Bem-humorada, a chefe do executivo estadual de pronto corrigiu o "lapso" e acrescentou com uma caneta a letra "a".

"Parece besteira, mas a gente sabe que não é. Que bom poder ser a primeira governadorA da história de Pernambuco e ter a oportunidade de transformar. Com o tempo, a turma se acostuma! ", escreveu ela no Instagram, ressaltando a letra "a" de governadora em maiúscula.

Raquel Lyra, eleita em 2022, e Fátima Bezerra (PT), do Rio Grande do Norte, reeleita no mesmo ano, são as únicas mulheres governadoras em todo o País.

Em Pernambuco, aliás, a ex-prefeita de Caruaru é a primeira mulher a chefiar o Estado, fato que ela faz questão de ressaltar em discursos e, desta vez, em gesto simbólico em pleno Congresso Nacional, quando corrigiu o equívoco cometido pelo cerimonial da casa legislativa.

