Raquel Lyra dá passo importante para privatização da Compesa

A governadora Raquel Lyra (PSDB) pode ter dado ontem (3), o primeiro passo para a privatização da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa).

Em nota oficial, o Palácio do Campo das Princesas informou que a governadora assinou um contrato com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para “a realização de estudos de modelos de participação de investimentos privados em prol de serviços de água e saneamento no Estado”.

Na prática, o BNDES ficará responsável pela modelagem da privatização. O contrato prevê o pagamento de R$ R$ 8,3 milhões.

Ainda de acordo com a nota oficial, “a previsão é de que até o fim do próximo ano sejam desenvolvidos os estudos que apresentem as propostas do modelo de negócio”. O BNDES foi o responsável pela maior parte dos programas de privatização já realizados no Brasil e em Pernambuco como, por exemplo, o da antiga Celpe – hoje Neoenergia.

Oficialmente o governo Raquel/Priscila ainda não afirmou que quer privatizar a Compesa. Mas esse contrato pode ser um passo para isso”, afirmou o deputado estadual Rodrigo Farias (PSB) – responsável pela ação que tenta derrubar, na Justiça, o último reajuste na conta da estatal, bem como pelo projeto que institui a tarifa social da Compesa.

“Acredito que segurança pública, saúde, educacão e água devem ser de responsabilidade do Estado. Sou contra a privatização da Compesa. E esse passo é perigoso e uma contradição, pois Raquel e Priscila acabaram de aumentar a conta da água. Assim os pernambucanos vão pagar a conta duas vezes”.

