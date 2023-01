A- A+

Raquel Lyra defende ação coordenada para "garantir paz social" após atos terroristas em Brasília A governadora tem reunião marcada com Lula e demais governadores nesta segunda-feira (9)

Em vídeo publicado nas redes sociais, no início da tarde desta segunda-feira (9), a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), defende uma ação coordenada para "garantia da paz social, não só no Distrito Federal, mas no Brasil inteiro" após os atos terroristas desse domingo em Brasília.

Raquel se reúne com governadores de todo o Brasil, o presidente Lula e presidente dos três poderes na noite desta segunda-feira, no Palácio do Planalto em Brasília. A reunião deve começar às 18h.

Esse encontro deve alinhar os próximos passos que serão tomados no País para desmobilizar concentrações de golpistas.

"As cenas que a gente viu ontem em Brasília são inaceitáveis. Cenas de vandalismo, de desrespeito aos poderes do Brasil. A gente vive numa democracia, num Estado Democrático de Direito, as instituições devem ser preservadas", disse a governadora.

Pernambuco irá enviar ao Distrito Federal 50 policiais militares para atuar no apoio da segurança. Segundo a Secretaria de Defesa Social, os agentes têm formação em Força Nacional. A segurança pública do DF está sob intervenção federal decretada pelo presidente Lula até 31 de janeiro.

"Tudo aquilo que aconteceu ontem merece ser investigado, e as pessoas que lideraram isso, que estiveram lá, punidas. Os militares seguirão para Brasília para apoiar esse grande força nacional de devolver a paz social na capital do Brasil", completou Raquel Lyra.



