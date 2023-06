A- A+

Raquel Lyra é alvo de vaias e protestos em evento com Lula em Paulista, na RMR Governadora foi cobrada por alunos do IFPE e pela plateia, que pediu "merenda"

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), foi alvo de protestos no evento que marcou a inauguração do campus do Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) em Paulista, na Região Metropolitana do Recife, nesta quarta-feira (7).

Ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a governadora, inicialmente, ouviu cobranças relacionadas ao fornecimento de merendas para as escolas da rede estadual. Ainda houve manifestações sobre os salários dos professores.

Ao ser anunciada pela mestre de cerimônias do evento, que era aberto ao público, Raquel foi vaiada e respondeu mencionando o Dia Nacional da Liberdade de Imprensa. “É dia de celebrar a democracia”, disse a governadora ao lado do chefe do Executivo Federal, que a acompanhou até o púlpito em uma tentativa de amenizar os protestos.

Raquel ainda fez agradecimentos a Lula “pela parceria e pela solidariedade”.

Antes do início do evento, vaias também foram direcionadas à vice-governadora Priscila Krause e ao prefeito de Paulista, Yves Ribeiro (MDB).



Veja também

Uruguai Senador uruguaio acusado de abuso sexual de menores perde imunidade