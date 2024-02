A- A+

Raquel Lyra e João Campos não se cumprimentam no camarote do Galo Gestores estiveram nos mesmos espaços da festa, mas não chegaram a se encontrar

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), e o prefeito do Recife, João Campos (PSB), estiveram no mesmo camarote, no Galo da Madrugada, no Centro da capital. Mas não se cumprimentaram.

Raquel chegou antes de João, logo após o café da manhã do bloco. João saiu do café antes de governadora chegar. No camarote do Galo, o prefeito chegou por volta das 10h30, acompanhado da presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, e outras lideranças do PT.

A governadora chegou a entrar por engano no cercadinho onde estava o prefeito, mas não chegou a ver ele, nem ele chegou a ver ela, que saiu em seguida.

