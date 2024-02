A- A+

Raquel Lyra e ministro André de Paula marcam presença na abertura do Carnaval de Olinda Prefeito de Olinda recebe políticos em camarote de patrocinadores em frente ao palco do Carmo

O Carnaval de Olinda 2024 foi oficialmente aberto nesta quinta-feira (8). O primeiro dia de festa contou com o cortejo dos Patrimônios Vivos do Estado de Pernambuco pelas principais ruas do centro histórico e apresentações artísticas no polo Erasto Vasconcelos, na Praça do Carmo.

O prefeito Professor Lupércio marcou presença no primeiro dia de Carnaval e ficou reservado ao camarote oficial dos patrocinadores na Igreja do Carmo.

O prefeito de Olinda ressaltou a importância do Carnaval para Olinda. São esperados mais de 4 milhões de pessoas nos dias de folia.

"Esperamos fazer um Carnaval como a gente sempre fez ao longo dos anos. Feitos de amizade, descentralizados nos bairros que recebem uma infraestrutura para acontecer. Tivemos um cuidado muito grande na valorização dos nossos artistas, e com isso estamos abrindo hoje o Carnaval", afirmou.

Lupércio brincou sobre a possibilidade de nevar o cabelo, que foi feito pelo prefeito de Recife, João Campos. "Eu não me preparei para isso [nevar o cabelo]. Foi uma promessa que ele fez e tem que cumprir. Eu não fiz nenhuma promessa e preferi ficar com meu cabelo curtinho".

A governadora Raquel Lyra chegou para a abertura do Carnaval de Olinda com um time quase completo do seu secretariado. Ela reforçou a ideia de fazer a melhor festa do Brasil.

"A expectativa de todo nosso time do governo é de fazer o maior e melhor Carnaval de Pernambuco e do Brasil. A gente tem hoje as aberturas em Recife e Olinda, mas tem festa em todo o Estado. É muito bom ver como nossa cultura popular tem atraído cada vez mais turistas gerando emprega e renda", disse.

Raquel também pontuou sobre a segurança no Carnaval de Pernambuco e garantiu o trabalho de todos os órgãos.

"Estamos com a garantia da Polícia Militar, Civil e Penal trabalhando em Pernambuco. Já houve a decisão do Tribunal de Justiça a respeito dessa questão. Temos confiança na capacidade do diálogo que temos estabelecido com todas as categorias", completou a governadora.

O pernambucano André de Paula, ministro da Pesca e Aquicultura, também esteve presente ao lado do prefeito Lupércio e da governadora Raquel Lyra.

