Raquel Lyra e Priscila Krause participam da transmissão de cargo no Palácio Cerimônia oficializa a passagem do posto para as novas governadora e vice-governadora

Após a solenidade de posse na sede da Assembleia Legislativa de Pernambuco, neste domingo (1º), a governadora Raquel Lyra (PSDB) foi ao Palácio do Campo das Princesas para a cerimônia de transmissão de cargo. O agora ex-governador Paulo Câmara (PSB) e a governadora empossada entraram no Salão das Bandeiras para oficializar a passagem do cargo.



Presentes na cerimônia, o presidente da Alepe Eriberto Medeiros, os filhos e pai de Raquel, o ex-governador João Lyra Neto; o novo secretário de Justiça Paulo Marcelo Canuto, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE), desembargador André Guimarães, o secretário da Casa Civil do governo Paulo Câmara, José Neto, entre outras personalidades.

Antes da assinatura, a chefe do cerimonial leu o discurso de transmissão do cargo. Na frente do palácio estão instalados um palco onde secretários e apoiadores aguardam a governadora, que deve fazer um novo discurso.

"Quero me dirigir especialmente às mulheres. Pela primeira vez, desde que nos tornamos uma unidade federativa, uma mulher, igual a cada uma de vocês, eleita pela vontade do povo, vai ocupar esse lugar. É uma honra, orgulho e responsabilidade, tendo ao meu lado a vice-governadora, Priscila Krause. Estaremos alertas, vigilantes e determinadas a defender nossa terra", afirmou.

"A pobreza, novamente, é um desafio a ser enfrentado, exigindo de todos nós unidade, capacidade de dialogar. As pessoas esperam de nós uma gestão pautada pela justiça, sensível diante das desigualdades, criativa na busca de soluções e agilidade para fazer mais", pontuou.

"Vamos trazer de volta a força dos pernambucanos. Participando e discutindo a pauta brasileira. Pernambuco fará questão de ser ouvido. Vamos assumir uma casa que, ao que tudo indica, está bagunçada. Teremos dificuldades, mas vamos superá-las. Teremos pedra no caminho, mas nosso caminho nunca foi fácil. Vocês terão em mim uma líder capaz de construir pontes e não muros", declarou.

A governadora afirmou que estará em Brasília em breve para encontrar o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva."Torço para que Lula, eleito pela vontade do povo brasileiro, não falte ao nosso estado. Trabalharei para que isso não aconteça", sentenciou.

Na solenidade, Paulo e Raquel se cumprimentaram e se trataram com muita cordialidade. Após a transmissão de cargo concluída, a governadora e vice-governadora Raquel Lyra e Priscila Krause acompanharam o ex-governador Paulo Câmara até o seu carro.



*Com informações de Carol Brito

