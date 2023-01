Raquel Lyra empossa os novos secretários estaduais de Pernambuco

A- A+

O novo secretariado de Pernambuco tomou posse na manhã desta segunda-feira (2), no Palácio do Campo das Princesas, no Recife. Além dos 27 novos secretários, também foram empossados os secretários executivos e outros cargos do segundo escalão, totalizando 40 gestores.

A governadora Raquel Lyra, com seu filho mais velho, e a vice-governadora Priscila Krause acompanharam a cerimônia de posse da nova equipe. Também estiveram presentes no ato o deputado federal Mendonça Filho, o presidente da Alepe, Eriberto Medeiros, a desembargadora Dayse Andrade e o ex-governador João Lyra Neto.



Empossada no último domingo (1°), a nova governadora de Pernambuco escolheu dois secretários para falar durante a solenidade do secretariado: um representando os secretários homens e outra representando as secretárias mulheres.







Regina Célia, nova secretaria da Mulher, fez seu discurso emocionada. Falando bastante em diversidade, ela defendeu que a representatividade deste novo secretariado está pautada e construída no Art. 5° da Constituição. "Esse governo crê e inspira, porque o Brasil todo está de olho neste estado que conseguiu eleger duas mulheres para o governo", apontou.



Secretário da Casa Civil, Túlio Vilaça também falou em nome dos secretários. "Nós somos uma equipe técnica com sensibilidade política", afirmou o gestor, acrescentando que o novo time representa a mudança votada nas urnas. "Equipe que está unida, aguerrida e, certamente, cumprirá a missão de mudança e transformação", completou.



Ainda em seu discurso, Túlio grantiu que os novos secretários estão abertos ao diálogo e que os "palanques estão desmontados". Citando o plano de governo, ele disse que primeira missão da nova equipe é erradicar a fome. "Vamos olhar para os mais pobres", prometeu.



Logo após as falas dos secretários, a vice-governadora Priscila Krause discursou para os presentes. "Absolutamente perceptível o sentimento de confiança e de mudança no povo brasileiro", disse. Ela destacou que o secretariado surpreendeu alguns, mas que ele vai ao encontro do que foi acordado com a sociedade pernambucana durante a campanha.



"Esse será um governo, como diz Raquel, construído de baixo para cima, olhando para os invisíveis. O povo pernambucano tem pressa, a fome não espera, as mudanças precisam acontecer", encerrou Priscila, desejando boa sorte aos novos secretários.



Em seguida, Raquel Lyra iniciou seu momento de fala fazendo uma menção especial a sua vice, afirmando que elas tem uma co-responsabilidade no governo. "Nós precisamos andar o Estado inteiro e conversar com as pessoas. Pernambuco é um estado grande, mas teve por muito tempo um governo que pensou pequeno. Que a gente devolva ao Estado a nossa autoestima", pontuou.



Durante o discurso, Raquel também fez referência ao esposo, Fernando Lucena, que faleceu em outubro do ano passado. Ela afirmou que ele estava presnete no ato de posse de outra forma e fez questão de destacar que não estava sozinha.

Confira a lista completa dos empossados:

Secretaria de Administração: Ana Maraíza

Secretaria da Fazenda: Wilson José de Paula

Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Pecuária e Pesca: Aloísio Ferraz

Secretaria de Cultura: Silvério Pessoa

Secretaria de Defesa Social: Carla Patrícia Cunha

Secretaria de Justiça e Direitos Humanos: Lucinha Mota

Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Fernando de Noronha: Ana Luíza Ferreira

Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura: Evandro Avelar

Secretaria da Mulher: Regina Célia Barbosa

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação: Mauricélia Vidal

Secretaria de Comunicação: Rodolfo Costa Pinto

Secretaria de Saúde: Zilda do Rego Cavalcanti

Secretaria de Turismo e Lazer: Daniel Coelho

Secretaria de Desenvolvimento Econômico: Guilherme Cavalcanti

Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo: Amanda Aires

Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança, Juventude e Prevenção às Drogas: Carolina Cabral

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação: Simone Benevides

Secretaria de Educação e Esportes: Ivaneide Dantas

Secretaria de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional: Fabrício Marques Santos

Secretaria de Projetos Estratégicos: Diogo Bezerra

Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento: José Almir Cirilo

Assessoria Especial: Fernando Holanda

Casa Militar: Coronel Hercílio da Fonseca Mamede

Casa Civil: Túlio Villaça;

Controladoria-Geral do Estado: Érika Lacet

Procuradoria Geral do Estado: Bianca Teixeira

Chefia de Gabinete: Eduardo Vieira

Administração de Fernando de Noronha: Thallyta Figueirôa

Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe): Renata Borba

Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur): Eduardo Loyo

Secretaria Executiva de Cultura: Léo Salazar

Secretaria Executiva de Comunicação: Manoel Medeiros Neto

Secretaria Executiva de Imprensa: Daniella Brito Alves

Secretaria Executiva de Ressocialização: Paulo Paes de Araújo

Secretários Executivos da Casa Civil: Arthur Neves, Rubens Júnior e Igor Cadena

Chefe da Polícia Civil: Simone Aguiar



*Com informações de Carol Brito

