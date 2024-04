Raquel Lyra faz acenos a Lula e agradece inauguração da estação de abastecimento em Arcoverde

A- A+

Em seu discurso na inauguração da Estação Elevatória de Água Bruta - Ipojuca, na cidade de Arcoverde, Sertão pernambucano, na manhã desta quinta-feira (4), a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), elogiou a parceria com o Governo Federal para realizar grandes obras que impactam na vida dos pernambucanos e fez diversos acenos ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A governadora iniciou o discurso agradecendo a Lula e aos ministros pela nova estação elevatória do sistema adutor de Pernambuco e enfatizou a importância da obra para as pessoas que não recebem ainda água encanada, e destacou trabalho de ministros como Valdez Góis, do Desenvolvimento Regional, e Rui Costa, da Casa Civil.

Raquel lembrou que a obra iniciou ainda na gestão do governador Eduardo Campos e que, em 2012, era considerada a maior obra hídrica em execução do mundo. “De lá para cá, foram 13 anos de espera. (...) O trabalho que vem se arrastando há muito tempo, finalmente hoje começa a mudar o cenário da realidade pernambucana (...) Temos agora parcerias necessárias para poder mudar o estado das coisas (...) Agora a gente tem água em Sanharó, Alagoinha, Pesqueira, Caruaru”, declarou ela.

Ela também aproveitou para anunciar que já estão em construção os braços do projeto que vão levar as águas para as cidades de Bezerros e Gravatá. Segundo Raquel, a relação com o Governo Federal tem sido intensa. "No ano passado, estive em Brasília 29 vezes. E lá estive, só este ano, sete vezes", disse.



“Hoje estou aqui, presidente, para agradecer. Agradecer ao senhor, agradecer aos ministros do seu governo. E essa não é uma conquista só minha. é de todo o povo pernambucano que esperou muito tempo para isso acontecer", destacou. Ao falar sobre a obra, a governadora destacou "o balde pesado que a sua mãe carregou um dia", fazendo referência à Dona Lindu, mãe de Lula, que enfrentou de perto o problema da seca.

"Essa é a realidade dura do povo do nosso Estado. Mas a gente está vivendo um momento de mudança. E fico muito feliz de estar vivendo isso hoje. Eu fui prefeita de Caruaru, uma cidade no coração do Agreste de Pernambuco. Sou filha do interior desse Estado. Não é justo que a gente esteja no século 21 e ainda tenha pessoas sofrendo com falta de água", comentou.

Raquel Lyra destacou, a todo o momento, o trabalho conjunto com o Governo Federal.



"Nós temos agora parcerias necessárias para mudar o estado da coisas", apontou. A governadora também agradeceu a todos os trabalhadores da obra e anunciou a ampliação do abastecimento. "Agora é o tempo de a gente conseguir alastrar o trabalho da Compesa para poder aumentar a capacidade de tratamento de água, melhorar as tubulações. Muito em breve, teremos um emprestimo de 1,5 bilhao com apoio do governo federal".

Por fim, Raquel Lyra elencou outras realizações de seu governo para o combate à fome e à extrema pobreza. "Venho aqui como cidadã do Agreste do nosso Estado, meu querido presidente, como cidadã de Caruaru. Quero de coração agradecer o seu trabalho. Que Deus abençoe o seu governo nessa caminhada. Nós estamos trabalhamos e não vamos descansar enquanto nosso estado não for líder do país", disse.



