Raquel Lyra faz balanço sobre primeiro ano de mandato

A governadora Raquel Lyra fez hoje um balanço sobre o seu primeiro ano de mandato à frente do Estado durante entrevista à Folha de Pernambuco. Analisando questões fundamentais para a população, ela conversou sobre saúde, educação, segurança, desenvolvimento econômico, entre outros temas. Segue um pouco do que foi a conversa:

Educação

De acordo com Raquel, um dos seus objetivos é fazer com que Pernambuco deixa de estar no patamar apenas de coordenação do ensino fundamental – porque parte desse trabalho é de responsabilidade do Estado e parte dos municípios – e da educação infantil e passe a ser um colaborador das prefeituras para que sejam atingidas as metas do plano nacional da educação. Ela ressaltou também que investiu, nos últimos meses, na melhoria do transporte escolar e na ampliação do número de creches.

Saúde

A governadora explicou que o primeiro passo foi fazer um diagnóstico adequado da Saúde do Estado. Além disso, foram inaugurados 300 novos leitos; houve a descentralização dos exames de maior complexidade; e a expectativa é investir R$ 600 milhões para a construção de novos hospitais e requalificação dos equipamentos já existentes.

Cultura

Para ela, cultura, economia criativa, desenvolvimento econômico e turismo precisam andar juntos, sendo como uma estratégia para alavancar esses segmentos. Raquel também ressaltou que é preciso garantir o respeito aos artistas.

Esportes

Para a governadora, a retomada da construção de novos equipamentos voltados aos esportes nas escolas de todo o Estado foi fundamental e muitos deles já foram entregues em 2023. Ela considera importante trabalhar a cultura da paz para combater a violência das torcidas no futebol, ao mesmo tempo em que a inteligência policial para impedir a entrada de pessoas que não vão aos estádios apenas para torcer.

Arco Metropolitano

Raquel confirmou que o projeto foi dividido em duas etapas e o primeiro que deverá ser tirado do papel é o do eixo sul – que será viabilizado através de uma parceria com o Governo Federal – e a previsão para a entrega da obra é de três anos. Com isso, vai garantir a ligação da BR-232 até o Porto de Suape.

Compesa

“É preciso garantir que a Compesa seja uma empresa mais eficiente”, ressaltou Raquel Lyra. Segundo ela, o Governo vem fazendo algumas ações com esse intuito e também captando recursos para a realização de investimentos. Ao mesmo tempo, está sendo feita a modelagem pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDES) para a concessão do serviço.

Eleições 2024

“Só vou tratar 24 em 24. Não disputo as eleições do ano que vem”, ressaltou Raquel sobre o pleito para a escolha dos próximos prefeitos e vereadores. “Vamos ter pessoas que se alinham ao nosso projeto politico e compreendem que as mudanças que estamos fazendo podem ser reproduzidas nos municípios”. Ela ainda exaltou a confiança na condução do processo pelo novo presidente do PSDB Pernambuco, Fred Loyo, que a substituiu na direção da legenda.

Contas 2023

“Não fiquei aqui reclamando do passado, mas construindo um futuro. A gente venceu esse ano, a partir da costura uma a uma das nossas prioridades. Conseguimos captar empréstimos de maneira recorde em Pernambuco”, disse ela sobre a polêmica envolvendo a situação financeira do Estado encontrada no início do ano.

