Raquel Lyra garante R$ 1,7 bilhão em ato com o presidente Lula Ao lado do presidente Lula, governadora assinará contrato de empréstimo com a Caixa para obras de infraestrutura e saneamento

Dois dias após reunir-se em Pernambuco com os ministros da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, e do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, a governadora Raquel Lyra (PSDB) estará nesta quarta-feira (12/07) em Brasília.

Junto ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), assinará contrato de empréstimo com a Caixa Econômica Federal para o Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa). A operação, segundo o Estado, envolve R$ 1,7 bilhão, verba que será destinada a saúde, mobilidade, água e habitação.

O ato está marcado para as 15h, no Palácio do Planalto, e deve contar com a presença dos ministros das Cidades, Jader Filho; e de Relações Institucionais, Alexandre Padilha; da presidente da Caixa, Rita Serrano, e dos dois senadores do PT de Pernambuco, Humberto Costa e Teresa Leitão.

O gesto sinaliza a disposição de o presidente estreitar os laços com Raquel Lyra, que no segundo turno das últimas eleições preferiu não anunciar em quem votaria para a Presidência da República.

Este será o segundo crédito que o Estado garante junto a bancos nacionais depois que a Assembleia Legislativa autorizou, em maio, o Poder Executivo a contrair empréstimos de até R$ 3,4 bilhões com instituições financeiras nacionais e internacionais.

Na última visita de Lula a Pernambuco, no início de junho, a governadora assinou um contrato de financiamento de R$ 900 milhões junto ao Banco do Brasil para obras de infraestrutura.

Na ocasião, Raquel Lyra anunciou que as rodovias estaduais seriam prioridade, entre elas a PE-15, que liga os municípios de Olinda, Paulista e Abreu e Lima, e a PE-33, no Cabo de Santo Agostinho, facilitando o acesso ao câmpus da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) e ao Instituto Federal de Pernambuco (IFPE).

A formalização do empréstimo, que teve a participação da superintendente do Banco do Brasil em Pernambuco, Ana Paula Matos, aconteceu durante a cerimônia de relançamento do Programa Farmácia Popular, no Compaz Ariano Suassuna, na Zona Oeste do Recife.

Na segunda-feira, depois de sobrevoar os 15 municípios da Mata Sul em situação de emergência, em decorrência do volume de chuva da semana passada, a governadora recebeu os ministros Waldez Góes e Wellington Dias no Palácio do Campo das Princesas.

Agradeceu a agilidade do Governo Federal em reconhecer o estado de emergência e, consequentemente, liberar carros-pipa, para facilitar a limpeza nos municípios, e cestas básicas.

O Estado solicitou cinco mil cestas e 3.800 já haviam sido liberadas até a segunda-feira (10/07). No mesmo encontro, a governadora reforçou a importância de máquinas e equipamentos do Exército para ajudar no desbloqueio de rodovias.

Raquel Lyra também cobrou da União a conclusão de quatro barragens para evitar enchentes na Mata Sul: as barragens de Panelas II e de Gatos, que já têm convênio pactuado com o Ministério da Integração para a finalização das obras, e a inclusão nas listas de ações de infraestrutura das barragens de Igarapeba e de Guabiraba. Na região, apenas a de Serro Azul foi concluída.

O secretário de Recursos Hídricos, Almir Cirilo, aproveitou para registrar a importância de outras duas barragens no Agreste pernambucano, nos municípios de Correntes e Canhotinho.

