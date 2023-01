A- A+

Raquel Lyra justifica exonerações e diz que serviços essenciais não serão afetados Governadora disse que fará "as coisas de um jeito diferente do passado".

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), defendeu o decreto editado por ela na edição desta terça-feira (3) no Diário Oficial. Em uma das suas primeiras medidas, a tucana editou decreto exonerando todos os servidores comissionados do Estado, revogando a concessão delicenças para trato de interesse particular, licença-prêmio e revogando todas as cessões de servidores públicos. Em suas redes sociais, a gestora defendeu a medida e disse que áreas essenciais não serão afetadas.

"Pernambuco sofre com fome, violência, saúde ruim. Pra mudar, faremos as coisas de jeito diferente do passado. Exoneramos cargos comissionados do antigo governo. Em áreas essenciais, como escolas, hospitais e presídios, profissionais serão mantidos. Pernambuco vai mudar", garantiu.

Mais cedo, o Governo do Estado defendeu, por meio de nota, que a medida visava dar mais eficiência ao governo.

