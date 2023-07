Raquel Lyra lança o programa Juntos Pela Segurança com recursos de R$ 1 bilhão para a área

A- A+

A governadora Raquel Lyra (PSDB) lançou o Programa Juntos Pela Segurança, nesta segunda-feira (31), no Teatro Guararapes, em Olinda. A política de segurança está dividida em diretrizes, eixos estratégicos e instrumentos, totalizando R$ 1 bilhão de recursos para a área.

Ainda durante a cerimônia, a gestora assinou a nomeação de 338 policiais penais. "Com a nomeação de hoje completamos 4 mil servidores públicos nomeados durante estes 7 meses", afirmou.

Para o início da execução, já estão garantidos R$ 660 milhões apenas para investimentos (despesas de capital) e mais R$ 350 milhões para possibilitar a contratação de novos policiais (despesas de custeio – pessoal). Deste valor estão a aquisição de equipamentos, EPIs, viaturas e obras. Dos R$ 350 milhões são recursos de empréstimo já contratado junto à Caixa Econômica Federal e mais R$ 200 milhões são de repasses do Fundo Nacional da Segurança Pública (FNSP) para o Estado e os outros R$ 110 milhões são do próprio tesouro estadual



Segundo a gestão, o comparativo com a média de investimentos realizados pelo Governo do Estado nos últimos oito anos, o montante de R$ 660 milhões previstos representam mais

que o dobro do total investido desde 2015 (R$ 288 milhões) - com a devida atualização monetária.



No lançamento desta segunda-feira (31) também foi anunciada a entrega de 200 novas viaturas para a Polícia Militar, somando 415 já substituidas desde o começo do ano, além de novos servidores, através da abertura de concurso público.



Em relação à iluminação pública, também foi divulgada a troca de até 35 mil lâmpadas led nos municípios, por meio do novo programa Ilumina PE.

