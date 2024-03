A- A+

Raquel Lyra nomeia interina como secretária de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência Mudança foi publicada no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (8)

A Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência de Pernambuco terá novo comando. Então secretária executiva de Promoção da Equidade Social de Pernambuco, Joana D'Arc da Silva Figueiredo foi designada para responder interinamente pela pasta.



A mudança foi publicada no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (8). A secretaria era ocupada por Flávio Rodrigues de Oliveira, que, no último dia 1º de março, foi exonerado pela governadora Raquel Lyra (PSDB).

Joana D'Arc, que integra o governo desde 2023, é graduada em pedagogia pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), com pós-graduações em Psicopedagogia Clínica e Institucional e Violência, Gênero e Direitos Humanos.



A nova secretária já ficou à frente da política de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos em Caruaru, no Agreste, e tem atuação em conselhos de direitos, além de ser estudiosa dos direitos humanos, com pesquisas publicadas sobre o tema.

