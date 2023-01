A- A+

Raquel Lyra nomeia Nadja Vidal para o comando da Funase A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado.

Em edição do Diário Oficial desta sexta-feira (6), a governadora Raquel Lyra (PSDB) publicou a nomeação de Nadja Maria Alencar Vidal Pires para exercer o cargo em comissão de Diretora Presidente da Fundação de Atendimento Socioeducativo – FUNASE. A decisão possui efeito retroativo a 01 de janeiro de 2023.

O órgão é responsável pelo atendimento do jovem sob medida socioeducativa. Durante a campanha eleitoral, o órgão esteve no centro do debate do segundo turno por conta da época em que a governadora era secretária da Juventude de Pernambuco.

