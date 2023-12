A- A+

Raquel Lyra participa da Santa Missa no Palco em frente ao Santuário do Morro da Conceição Secretários estaduais e parlamentares também acompanham a celebração

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), e a vice, Priscila Krause (Cidadania), participam, no início da manhã desta sexta-feira (8), da programação em homenagem à Nossa Senhora da Conceição, no Recife. Raquel acompanha a missa realizada no palco em frente ao Santuário do Morro da Conceição, na Zona Norte da capital pernambucana.

Os secretários Daniel Coelho (Turismo e Lazer), Zilda Cavalcanti (Saúde) e Ivaneide Dantas (Educação e Esportes) também acompanham a governadora.

O secretário-chefe da Casa Militar do Governo de Pernambuco, Hercílio Mamede; e o secretário-chefe da Assessoria Especial à Governadora, Fernando Holanda, também acompanham a missa.



Secretários estaduais e parlamentares acompanharam também a celebração - Foto: Alexandre Aroeira/Folha de Pernambuco



Na celebração, também estão presentes os deputados estaduais João Paulo (PT) e Mário Ricardo (Republicanos), o deputado federal Lula da Fonte (PP) e o vereador Doduel Varela (PSL).

A 119ª edição da programação tem como tema "Imaculada Conceição do Morro, ensinai-nos que toda vocação é graça e missão dada por Deus", em referência ao Ano Vocacional instituído pelo Papa Francisco.

