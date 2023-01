Raquel Lyra prega união e combate à fome em primeiro discurso como governadora

A- A+

Primeira mulher governadora da história de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), tomou posse na tarde deste domingo (1º), em cerimônia que aconteceu na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe). Além dela, foi empossada também a vice-governadora Priscila Krause (Cidadania). No primeiro discurso oficial do cargo, Raquel pregou o foco no combate à fome e às desigualdades.

"Nos últimos 16 anos, Pernambuco conheceu mundos diferentes, indo do entusiasmo ao desalento. Vimos grandes conquistas se perdendo, o aumento da miséria, da violência e a perda do protagonismo - que sempre foi nossa marca. Deixamos de ser ouvidos nacionalmente. Pernambuco deixou de ser uma postura para virar uma lembrança. Enquanto nós estamos aqui reunidos, do lado de fora há milhões de mães e pais não sabem se vão ter o que servir aos filhos pra comer. É com essas famílias que mais me importo e é pra quem mais vamos trabalhar", declarou.

Raquel Lyra e Priscila Krause estarão à frente do Governo até 6 de janeiro de 2027. A atual governadora também pediu união em um cenário recente marcado pela polarização, principalmente em nível nacional, na disputa presidencial que marcou a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) diante do então mandatário do País, Jair Bolsonaro (PL). Durante o segundo turno, Lyra manteve-se isenta, sem declarar apoio a qualquer lado.

"Brasil e mundo vivem um clima de polarização, mas divergências não podem estar acima da empatia. Vou ser governadora de todos os pernambucanos e pernambucanas, não importando que escolhas fizeram nas urnas. Quero pedir esse voto de confiança aos deputados, prefeitos e todos aqueles que sabem da importância de fazer com que Pernambuco viva um novo tempo", apontou.

Primeira entrevista como governadora

Após a solenidade, a governadora empossada falou sobre a gestão que se inicia e demonstrou gratidão à confiança dos eleitores. “Agradeço ao povo de Pernambuco pela confiança, em um momento histórico como esse em que duas mulheres assumem o Governo de Pernambuco - no Brasil isso nunca tinha acontecido. Mais importante de tudo, mais do que o cargo que eu e Priscila está ocupando hoje, é a responsabilidade que a gente tem de chegar na vida de quem mais precisa. De fazer Pernambuco voltar a crescer, ser referência, liderar o Nordeste e ser referência para o Brasil e chegar à vida das pessoas invisibilizadas muitas vezes pelas ações do poder público”, frisou.

“A gente vai trabalhar de maneira incansável. Reuni um time com competência técnica e muita sensibilidade política. Mas a gente faz uma convocação a todos os Pernambucanos para que neste momento de união necessária para enfrentar os desafios que estão postos na nossa frente, possamos olhar para aquilo que nos une e jamais para aquilo que nos afasta”, pontuou a governadora.

Raquel falou de construção de pontes entre as diversas esferas de governo com a sociedade civil. “É hora de unirmos a quem está no chão, nos municípios e a quem está no governo federal para que a gente possa construir as pontes necessárias para fazer o Estado conseguir os recursos necessários para fazer os enfrentamentos na área de Saúde, Segurança e Educação, Infraestrutura e geração de oportunidades.

“Agradeço a todas e todos vocês pela esperança depositada em nós. E que essa esperança se transforma em confiança pelos resultados que traremos ao longo dos próximos anos. O trabalho jamais será feito de maneira sozinha. Vamos estar sempre ao lado e juntos de cada um de voces em cada uma das regiões de Pernambuco”, concluiu.

