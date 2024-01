A- A+

Raquel Lyra prevê "transformação da Região Metropolitana" com construção da Escola de Sargentos Governadora participou do ato solene de assinatura do termo de compromisso da construção

Foi com palavras otimistas que a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), participou do evento de assinatura do termo de compromisso para a construção da Escola de Sargentos das Armas, na manhã desta sexta-feira (19), no bairro do Curado, na Região Metropolitana do Recife.

Segundo a chefe do Executivo estadual, desde a construção até a entrega, o projeto vai movimentar a Região Metropolitana do Recife, uma vez que o propósito da nova sede é centralizar 16 estruturas de ensino que, atualmente, formam os sargentos de carreira do Exército Brasileiro.

"Para quem viu de perto o desenvolvimento da cidade de Resende [no Rio de Janeiro], pode contemplar e esperar, com expectativa positiva, de que vai haver transformação na Região Metropolitana do Recife, um lugar de muita desigualdade, como em Pernambuco e no Nordeste inteiro. Mas teremos um ciclo de muita prosperidade, a partir dos investimentos que acontecerão aqui”, prometeu Lyra.

Ela falou ainda sobre a garantia de sustentabilidade na construção da escola. Segundo Raquel, o Governo de Pernambuco se juntou com órgãos de proteção ambiental para pôr em prática a construção, dentro das melhores condições de respeito ao meio ambiente.

“Anteontem e hoje, aconteceu uma audiência pública com a apresentação do projeto e a notificação dos termos aditivos, que incluem no termo de cooperação entre o Governo do Estado com o Governo Federal a pauta de sustentabilidade ambiental, apontando para a preservação do meio ambiente”, ressaltou ela.

No total, a Escola será responsável por abrigar 2.200 alunos, formados em 16 especialidades distintas, em dois anos de preparação, com uma educação superior de nível tecnólogo.

Veja também

televisão Confira os resumos das novelas da semana (22/01 até 27/01)