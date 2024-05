Raquel Lyra reafirma candidatura de Daniel Coelho, mas diz ter "muito carinho por Túlio Gadêlha"

A- A+

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), reforçou que o candidato apoiado pelo Palácio do Campo das Princesas à Prefeitura do Recife, este ano, é o atual secretário de Turismo do Estado, Daniel Coelho. Mas destacou que tem respeito e carinho pelo deputado federal Túlio Gadêlha (Rede), que também busca viabilizar a candidatura pela federação PSOL/Rede.

Durante a Feira do Empreendedor, no Centro de Convenções, em Olinda, a governadora afirmou, no início da noite desta quarta-feira (22/05), que Daniel Coelho deve se desincompatibilizar da secretaria "muito em breve" para disputar o Recife. Pelo Código Eleitoral, ele tem até o dia 6 de junho para fazer isso.

"Ele vai partir para uma nova jornada. Mas, antes disso, deixando todo o circuito (do São João), junto com a Secretaria de Cultura, com a Adepe, com a Fundação de Cultura prontinho, para a gente brincar o melhor São João que o nosso Estado já viu", afirmou Raquel Lyra.

Sobre Túlio Gadêlha, ela disse que ele tem sido um parceiro do Governo. "Ele tem buscado nos ajudar na interlocução com Brasília, não só no apoio de gestão, mas no apoio político. Ele está trabalhando por sua candidatura dentro do seu partido. Isso não depende de nós", observou a governadora sobre a disputa que o deputado estabeleceu com a deputada Dani Portela (PSOL), também pré-candidata à Prefeitura do Recife.

"Ele vai disputar o seu espaço, mas já conta sempre, desde que eu era prefeita de Caruaru, com nosso respeito, com carinho, por ser um parceiro que busca ajudar. Acho que quem faz o bem sem olhar a quem a gente precisa respeitar. Tenho por ele muito carinho", declarou a governadora.

Existe nos bastidores a especulação de que Túlio Gadêlha seria uma opção da governadora Raquel Lyra para disputar o Recife, caso a cadidatura de Daniel Coelho não decole.

Recentemente, Raquel foi clicada em um café com o pré-candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PSOL, Guilherme Boulos, em Brasília. Isso aumentou a especulação de que Raquel estaria ajudando a costurar a pré-candidatura de Túlio Gadêlha no Recife, já que o deputado federal enfrenta resistência na federação para se viabilizar na disputa.

