A- A+

Raquel Lyra sobrevoa e visita área que deve ser construída a Escola de Sargentos do Exército Obras estão previstas para 2027, com a conclusão e entrega programadas para 2032

Na manhã desta terça-feira (28), a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, do PSDB, participou de um sobrevoo acompanhada de oficiais do Exército Brasileiro. O objetivo da visita foi explorar a região escolhida para abrigar a futura Escola de Formação e Graduação Sargentos do Exército no Estado, em Abreu e Lima.

A chefe do Executivo Municipal, acompanhada pela secretária de Meio Ambiente do Governo, Ana Luíza Ferreira, partiu do hangar do Grupamento Tático Aéreo de Pernambuco (GTA) em direção ao local. Posteriormente, pousou na mata, onde os detalhes do projeto foram apresentados pelo Exército.

A área total do CIMNC é de 7,5 mil hectares e está inserida dentro da Unidade de Conservação APA Aldeia Beberibe, que tem uma extensão total de 31.634 hectares, perpassando pelos munícipios de Abreu e Lima, Araçoiaba, Camaragibe, Igarassu, Paudalho, Paulista, Recife e São Lourenço da Mata.

Em depoimento nas redes sociais, Lyra destaca que a visita possibilita o desenvolvimento da Escola sem comprometer as questões ambientais.

“Para que a gente possa trazer um legado de ação social, sustentabilidade econômica e também de sustentabilidade ambiental, para um projeto tão importante para o desenvolvimento da região oeste do Estado de Pernambuco”, disse.

O gerente do Subprograma da Escola de Sargento do Exército, general Joarez Alves Pereira Júnior, destacou a importância da parceria entre o Governo de Pernambuco e o Exército.

“Foi um encontro muito positivo. Quanto mais a governadora conhece do nosso empreendimento e ações, mais fácil torna a execução. É um projeto estratégico e complexo que exige essa parceria muito consolidada”, enfatizou.

Conforme o cronograma estabelecido pelo Exército, o início das obras está previsto 2027, com a conclusão e entrega da Escola programadas para 2032.

Veja também

BRASIL Marinho: o que gera emprego é demanda por produção, e não desonerações