Raquel reúne prefeitos da Região Metropolitana e cria comitê de políticas para a área

A governadora Raquel Lyra (PSDB) reuniu os prefeitos e prefeitas dos 14 municípios da Região Metropolitana do Recife, nesta terça-feira (24), no Palácio do Campo das Princesas. Após o encontro, a tucana afirmou que a primeira pauta é da governança metropolitana. “Estamos exercendo um trabalho para que a gente possa construir agendas comuns prioritárias nas diversas áreas”, explicou.

Segundo a governadora, a primeira e mais urgente pauta diz respeito à defesa civil, mas as outras, como a de saúde, segurança, infraestrutura, acesso água e saneamento não serão esquecidas. Raquel acrescentou que, na reunião, solicitou aos prefeitos para levarem a ela três temas prioritários dos seus respectivos municípios e também que elenquem os convênios e contratos com o estado e com a União.

Dentre as obras mais urgentes nessa área, Raquel destacou a PE-15, a PE-17 e o Metrô do Recife. “Não há solução fácil para problema complexo. Nós precisamos é de uma estratégia clara, dialogada, construída em conjunto com as cidades da Região Metropolitana e que todo mundo possa a ser parte da solução”.

Depois da reunião com os prefeitos da RMR, Raquel disse que vai dar continuidade se encontrando com os prefeitos da outras regiões. “Seguiremos com (os prefeitos do) Agreste, Zona da Mata e Sertões de Pernambuco construindo as soluções que sejam estruturadoras para cada uma delas. Governar é fazer escolhas. Nós vamos fazer as escolhas juntos”, acrescentou Raquel.

Quanto às próximas reuniões, a governadora adiantou que a partir da próxima semana conseguirá agendar as datas para todas as regiões e com um calendário para o ano todo. A próxima reunião com os prefeitos da Região Metropolitana está marcada para o dia 28 de fevereiro.



