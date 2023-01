A- A+

Raquel reúne prefeitos do Recife e da Região Metropolitana na próxima terça (23) Encontro será no Palácio do Campo das Princesas, e João Campos (PSB) já confirmou presença

Na tarde da próxima terça-feira (23), a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), reúne, no Palácio do Campo das Princesas, Centro do Recife, os 14 prefeitos do Recife e da Região Metropolitana. O gestor do Recife, João Campos (PSB), que no segundo turno das eleições de outubro apoiou a adversária de Raquel, Marília Arraes (Solidariedade), confirmou presença.

Quando Raquel convocou os 184 chefes de Executivos municipais para uma conversa no dia 7 de dezembro, em uma casa de eventos, em Caruaru, no Agreste, o peessebista, segundo sua assessoria, tinha outra agenda e não pôde comparecer. Agora, a governadora quer ouvir as demandas dos prefeitos por região.

Outro prefeito que já confirmou participação no encontro da terça foi o de Paulista, Yves Ribeiro (MDB). Historicamente ligado a Miguel Arraes, ele também apoiou a neta do ex-governador nas últimas eleições. "Tentei fazer a costura entre as duas, mas elas tinham o direito de ser candidatas", comentou, apostando agora que possa ajudar o Estado.

"Sou um prefeito de sete mandatos, posso contribuir com a governadora com minha experiência. Se ela fizer um bom governo, será bom para Pernambuco", destacou durante entrevista à Rádio Folha na manhã da última quinta-feira (19).

