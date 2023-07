Raquel se reúne com Lula em Brasília

A- A+

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), embarca para Brasília, onde se reúne com o presidente Lula (PT) nesta quarta-feira (12).



Na agenda oficial do chefe do Executivo federal, Raquel participará de ato para assinatura de contrato Finisa - Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento. O evento será realizado no Palácio do Planalto a partir das 15h.



A iniciativa garantirá para o Estado recursos nas áreas de saúde, mobilidade, água e habitação.

